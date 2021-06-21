В минувшую субботу потерпел крушение самолёт L-410 аэродрома Танай. На борту были два члена экипажа, два инструктора по парашютному спорту, а также 15 спортсменов, в том числе любителей.

Воздушный борт Л-410 был знаком многим. Тем, кто не раз исполнял мечту о прыжке. В субботу он совершал четвертый полёт. К сожалению, ставший последним.

Погибли пилоты Александр Шейкин и Евгений Никитин, а также двое пассажиров – они были инструкторами аэродрома «Танай». Вячеслав Новгородцев, мастер спорта, совершил порядка 5 тысяч прыжков с парашютом. Он был президентом Федерации спорта сверхлегкой авиации Кемеровской области. И Алексей Рыбальченко, за спиной у которого за время работы – больше 3,5 тысяч прыжков.

Среди 15 выживших из числа спортсменов и любителей пятеро получили тяжелые травмы. Их доставили в реанимацию областного Центра охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Двое из них, по информации медиков, переведены в палаты, двое от госпитализации отказались. Состояние остальных медики оценивают, как удовлетворительное. Они тоже в обычных палатах.

Все пациенты, находящиеся в отделении реанимации, стабильно тяжёлые. Все они прооперированы. Состояние тяжёлое, но стабильное. Пациенты, которые находятся в отделении ортопедии, в удовлетворительном состоянии. Все 11 человек получают медикаментозное лечение.

По предварительным данным, крушение самолета Л-410 произошло во время взлёта. Борт не успел набрать нужную высоту, задел крылом землю, после чего перевернулся. Самолёт принадлежал местному отделению ДОСААФ.

В связи с трагедией сотрудники следственного комитета начали проверку. Заведено уголовное дело. Уже известно, что борт Л-410 регулярно обслуживался техниками. Последний раз лётный сертификат был получен в апреле.

Автор: Кристина Орехова