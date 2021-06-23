Промышленные предприятия Кузбасса активно проводят зарыбление рек ценными породами рыб. Губернатор Сергей Цивилев принял участие в зарыблении реки Тайдон (притока Томи) мальками редких и особо ценных представителей лососевых – хариуса сибирского, тайменя, ленка. Эти рыбы занесены в Красную Книгу Кузбасса.

«Естественного воспроизводства рыбы недостаточно, поэтому искусственное восстановление популяции необходимо для экологического баланса и сохранения биологического разнообразия. Важно, что промышленные предприятия участвуют в экологических акциях. На эти цели частные инвесторы выделили почти 5 миллионов рублей», – отметил губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев.

В Междуреченске в рамках празднования 300-летия Кузбасса горняки выпустили в Томь 40 тысяч мальков хариуса, которых вырастили в инкубационном модуле фермерского хозяйства Крапивинского округа. Специалисты отмечают, что хариус – абориген сибирских рек, приживаемость молоди составляет до 95 %.

До конца июня пройдёт ещё одна акция по выпуску мальков хариуса в Томь в Новокузнецком районе, возле поселка Осиновое Плесо.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.