Семья Шулейкиных из Кемерова спустя много лет попыток нашла сведения о подвиге родственника. Только в 2017 году праправнук героя возложил цветы на братскую могилу в Костроме. Подробности этой трогательной истории – в сюжете Кристины Ореховой.

Сергей Шулейкин читает стихи отца, который всю свою жизнь мечтал найти подробности подвига и узнать причину смерти своего папы. Когда главе семьи пришлось идти на фронт защищать свою семью и родину, сыну было 5 лет.

Попытки найти правду ранее ни к чему не привели, Мартын Иванович Шулейкин числился «пропавшим без вести». Но уже внук и правнук смогли довести это дело до конца. Алексей с детства интересовался историей, получив высшее профильное образование, переехал в Санкт-Петербург, где находится военно-медицинский архив Министерства обороны. Обратившись туда с вопросом о поиске бойца, удалось выяснить должность и воинскую часть, которая, как выяснилось потом, была указана ошибочно.

Благодаря этому, поехал в Подольск, поднял документы дивизии, удалось найти полк, в котором он служил. Выяснили, что он захоронен в Костроме на мемориале.

Благодаря упорству внука и правнука, одна из неизвестных страниц истории рода теперь заполнена подробностями. Об этом мечтали и жена, оставшаяся вдовой, и сын, которые ушли из жизни, так и не узнав о судьбе своего героя. На это сложное расследование ушло около 5 лет. Итог – 108 страниц документов о жизни, ранении и гибели дедушки.

О том, как семья Шулейкиных восстановила родословную до 1660 года и других тонкостях поисковой работы смотрите в специальном репортаже нашего телеканала в пятницу сразу после вечернего выпуска «Новостей».

Автор: Кристина Орехова