Это 35-минутная биографическая лента о судьбе нашей землячки. Проект получил поддержку на федеральном уровне, выиграв конкурс Фонда президентских грантов. Уникальные кадры увидела и Елизавета Матико.

О том, что съёмки фильма о Вере Волошиной проходят в Кемерове, родном городе девушки, на нашем телеканале мы рассказывали ещё год назад. Актёры из Кузбасса и Москвы, реконструкторы из Томска и Новосибирска работали над картиной больше года. Исторический документальный фильм рассказывает о волевом человеке, чувстве патриотизма и первой любви. 35 минут о жизни, разрушенной Великой Отечественной войной.

Создатели фильма собирали эту историю буквально по крупицам. Тогда, в 1941-ом, не знали ничего о нашей землячке и её родственники. В очередной раз Вера ушла на разведзадание, но не вернулась.

Лишь в 1957-ом стало известно, что группа попала под обстрел, а мужественную кемеровчанку повесили на старой иве. Около полутора месяцев под угрозой смертной казни её запрещали снимать с дерева. Вера похоронена в братской могиле в деревне Крюково в Подмосковье. Посмертно в 1994 году ей присвоили звание Героя Российской Федерации.

На момент начала съёмок проект получил финансирование Фонда президентских грантов, были выделены средства и из городского сюжета. Уже скоро кинокартину передадут в музеи, учреждения образования и культуры для проведения мероприятий по патриотическому воспитанию.

Автор: Елизавета Матико