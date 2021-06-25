На территории международного аэропорта Новокузнецк им. Б.В. Волынова губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, представитель компании «РУСАЛ» Вячеслав Марков и генеральный директор новокузнецкого аэропорта Виктор Белозеров заложили камень в основание нового современного аэровокзального комплекса с телетрапами общей площадью 20 тыс. кв. метров.

«Южная агломерация – это 1 миллион 140 тысяч населения, и обновленный аэропорт должен соответствовать статусу миллионника. Правительство Кузбасса готово помогать в строительстве терминала, чтобы он был построен в кратчайшие сроки. Проектирование, прохождение всех согласований должны быть минимизированы по времени. Задача – ввести терминал в эксплуатацию в январе 2023 года, потому что в феврале 2023 года Новокузнецк будет принимать зимние игры «Дети Азии», приедут юные спортсмены из 20 стран мира. Дети познакомятся с нашими ребятами, узнают про Кузбасс. Мы должны встречать гостей так, чтобы у них осталось прекрасное впечатление о нашем регионе», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме правительство Кузбасса и ООО «Сибирские аэропорты», входящее в холдинг «EN+» промышленной группы «Базовый элемент» заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о развитии доступности регионального авиасообщения в Кузбассе и строительстве нового терминала аэропорта Новокузнецка им. Б.В. Волынова.

«Идея строительства нового терминала принадлежит губернатору Кузбасса Сергею Евгеньевичу Цивилеву, задача поставлена сумасшедшего размера. Мы хотели расширить аэровокзальный комплекс, пристроив слева и справа два дополнительных здания. Но губернатор отметил, что это – прошлый век. Пассажиры должны пользоваться телетрапом, не испытывать проблем, например, прилетая зимой из южных стран. Сейчас идут изыскательские работы и проектирование», – рассказал Виктор Белозеров.

Строительство нового аэровокзального комплекса будет проходить в два этапа. На первом этапе планируется здание аэровокзала с двумя телетрапами площадью 18 тыс. кв. м. Площадка для его строительства определена на месте демонтированного 3-х этажного здания, которая расположена за действующим зданием аэровокзала. Первый этап строительства планируется завершить в феврале 2023 года к проведению зимних Международных спортивных игр «Дети Азии-2023», которые пройдут в трех городах на юге Кузбасса – Новокузнецке, Таштаголе и Междуреченске. На втором этапе здание терминала будет увеличено за счет демонтированного действующего здания.

Строительство нового аэровокзального комплекса позволит увеличить пропускную способность новокузнецкого аэропорта с 270 до 540 пассажиров в час, а также повысит привлекательность аэропорта для российских и иностранных туристов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.