Выплаты на проведение комплекса агротехнических работ получили 224 сельскохозяйственных предприятия Кузбасса на общую сумму 116,7 млн рублей. Средства выделены в рамках программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса» на 2013–2024 гг.



«Так как федеральная субсидия предусмотрена только для малых предприятий, мы приняли решение поддержать из областных средств также средних и крупных сельхозтоваропроизводителей. В рамках посевной кампании аграрии засеяли 752 тысячи гектаров кузбасской земли. На проведение полевых работ было потрачено много труда и средств, и эта субсидия позволит им компенсировать часть затрат», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



Так, выплаты из федерального бюджета на условиях софинансирования с областным бюджетом получают малые предприятия, занимающиеся растениеводством. В этом году ею воспользовались 210 сельхозтоваропроизводителей, сумма выплат составляет 92,7 млн рублей. Субсидии из областного бюджета по аналогичным условиям выплачиваются средним и крупным предприятиям – это еще 24 млн рублей для 14 хозяйств.



В рамках программы средства выделяются из расчета от 148 рублей до 7,5 тыс. рублей на 1 гектар посевной площади, в зависимости от выращиваемой культуры. Поддержку могут получить те хозяйства, которые посеяли зерновые, зернобобовые, масличные (за исключением рапса и сои), кормовые сельскохозяйственные культуры, картофель и овощные культуры открытого грунта, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, а также при условии, что сортовые и посевные качества семян соответствуют ГОСТу.



Всего на государственную поддержку растениеводства в 2021 году из федерального и областного бюджетов планируется направить 302 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.