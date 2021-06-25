25 июня в Кемерове открылся фестиваль «Книжная площадь», который объединяет читателей всех возрастов, издателей, писателей, художников-иллюстраторов, журналистов, библиотекарей, педагогов и других людей, так или иначе связанных с книгой и чтением. Мероприятие продлится два дня и станет одним из центральных культурных событий, приуроченных к празднованию 300-летия региона.



«Кузбасский фестиваль «Книжная площадь» познакомит жителей региона с российской книжной культурой. Это ярмарка популярных издательств и новый формат взаимодействия с читателями. В городах и районах пройдут «Книжные гастроли», жители смогут встретиться и пообщаться с писателями», – отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.



На фестиваль приехали актриса Яна Поплавская, известные российские писатели, лауреаты литературных премий Алексей Сальников, Денис Драгунский, Ольга Громова, Нина Дашевская, Александра Литвина, Юлия Лавряшина, Николай Пономарев, Наталья Шицкая, книжный блогер Дмитрий Гасин, художники-иллюстраторы Иван Александров и Евгений Антоненков, литературный обозреватель Евгения Шафферт, сибирские писатели Ирина Цхай, Владимир Костин, Валентина Чубковец, Вениамин Колыхалов.



Марафон организован по модульному принципу: он включает тематические локации: «Книжные истории», «Писательские истории», «Теплые истории», «Истории+1», «Красивые истории», «Этно-истории», «Рисованные истории», «Истории про истории» и др. Первые камерные встречи с гостями фестиваля начнутся в государственных и муниципальных библиотеках, культурных пространствах, учебных заведениях уже сегодня, 25 июня.



В рамках фестиваля сегодня в Прокопьевске после капитального ремонта открылась библиотека № 6. Раньше учреждение культуры размещалось на 1-м этаже ЖЭКа и занимало всего 58 кв. м. В новом помещении на площади более 250 кв. м создано комфортное библиотечное пространство: Город книги с Площадью ПредпоЧТЕНИЯ, Перекрестком вдохновения, Книжным проспектом, Wi-Fi авеню, Арт-улицей с уголками игр, чтения, отдыха. Библиотека оснащена теле-, компьютерной техникой. Посетителям доступны интернет, сканирование, ксерокопирование, виртуальная справочная служба, Национальная электронная библиотека, литературный портал Lit-Web.



В здании отремонтировали кровлю, провели отделку внутренних помещений, заменили сантехнику, установили пожарно-охранную сигнализацию. Также была приобретена новая мебель. В общей сложности в ремонт и оснащение библиотеки вложено более 6,5 млн рублей из городского бюджета.



Книжный фонд библиотеки насчитывает свыше 28 тысяч экземпляров. Посещают библиотеку № 6 более 4,5 тысяч взрослых и юных читателей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Фото пресс-службы управления культуры администрации г. Новокузнецка.