29 июня на оперативном штабе по охране здоровья населения в администрации правительства Кузбасса рассмотрели текущую ситуацию с распространением в регионе новой коронавирусной инфекции, проанализировали темпы вакцинации и запас лекарств, имеющийся в аптечных сетях.

«Ситуация сохраняется напряженная и достаточно тяжелая. В настоящее время в перепрофилированных отделениях развернуто 2 718 коек, 20 % коечного фонда свободно. В режиме готовности еще около 500 коек. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 112 человек, никто из них не был привит», – отметила в докладе заместитель министра здравоохранения региона Юлия Брежнева.

По информации регионального Минздрава, в муниципалитетах региона имеется 49 209 доз вакцины. Сегодня в регион поступило еще 3 000 доз «Спутника V», до конца недели ожидается поставка 25 тысяч доз. За понедельник прививку против коронавируса поставили 14 150 человек, из них 6 683 – медицинские работники, 2 969 – работники образования, 3 134 – сотрудники промышленных предприятий. Всего первой аппликацией привито 390 693 человека (31,5 % от подлежащих вакцинации), второй аппликацией – 276 828 человек (22,4 %).

Кроме того, на штабе обсудили ситуацию с наличием в аптечных сетях региона необходимого запаса лекарств для лечения пациентов с коронавирусом, ОРВИ и пневмониями. Чтобы не допустить ажиотажного спроса, как осенью-зимой прошлого года, при Минздраве Кузбасса создан центр, который в ежедневном режиме ведет мониторинг наличия медикаментов в более чем 100 аптечных сетях и аптеках. Руководителям аптечных сетей рекомендовано создать и поддерживать трехмесячный запас необходимых лекарств. Как показывает мониторинг, дефицита медикаментов нет, на складах аптечных организаций имеется достаточных запас противовирусных препаратов, антибиотиков, антикоагулянтов и лекарств для симптоматического лечения кашля и простуды, витаминов, термометров.

С осени прошлого года более 10 тысяч кузбассовцев уже получили бесплатные препараты для лечения новой коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях. На уполномоченном фармацевтическом складе Кузбасса для этой категории пациентов сформирован запас лекарств на 6 месяцев на сумму 128,3 млн рублей.

Кроме того, в 2021 году в Кузбасс поступило 31,67 млн рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации на приобретение лекарств для амбулаторного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекций. В июле текущего года на эти цели запланировано выделение дополнительных средств в размере 11,79 млн рублей федерального бюджета. В случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 резерв финансовых средств будет направлен на приобретения дополнительных партий медикаментов для амбулаторных пациентов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.