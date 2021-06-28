Деревня Сарапки в Крапивинском районе разделена рекой Уньга, на каждом из берегов которой течет своя жизнь. На правом есть центральное водоснабжение и колонка, на левом – ни того, ни другого. В проблеме, которой более 10 лет, пытался разобраться Сергей Ищенко.

До областной столицы – чуть больше 30 км, а цивилизация уже условная. Почти 50 домов лишены водоснабжения. Большинство из них – дачники, однако, есть и местные жители. У некоторых левобережных сарапкинцев в своё время даже было подсобное хозяйство.

Снабжение водой левого берега Уньги в деревне Сарапки осуществлялось посредством колодца, но его сруб сгнил и требовал замены. Вместо этого привезли трубу. Но грунтовая вода через трубу не проходит.

На всю деревню осталась одна колонка, она расположена в правобережных Сарапках, где дома подключены к водоснабжению. Из неё остальным и предлагают брать воду, пройдя пару километров. Что для местных жителей, в основном, пожилых людей, – серьёзное расстояние летом, что уж говорить про зиму. Они писали жалобы во все уровни власти, и в итоге получали ответ от администрации Крапивинского района, что денег на решение вопроса нет.

Старой – в прямом смысле этого слова – проблемой заинтересовалась прокуратура: согласно федеральному закону, органы местного самоуправления должны обеспечить доступ жителей к водоснабжению, не обязательно централизованному. Было внесено представление главе района с требованием решить данный вопрос, вплоть до необходимости организовать подвоз воды по согласованию с жителями деревни.

В администрации по-прежнему разводят руками. Во-первых, на большинстве участков есть свои скважины, но главное – 95% бюджета – дотации, денег, а речь идет о миллионах, на геодезию и геологию для новой скважины, проектно-сметную документацию и последующее строительство нет. Ещё одна проблема – дачники, которые не будут подключать центральное водоснабжение.

Речи о восстановлении колодца в Сарапках также не идёт – дорого. Но хотя бы подвозить воду обещают с колонки правого берега по первому звонку. Как ни как XXI век на дворе, и сотовая связь доступна почти везде.

Автор: Сергей Ищенко