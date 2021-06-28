Начинающие политики, предприниматели, добровольцы и журналисты получили награды. В Кемерове подвели итоги конкурса «Молодое лицо города». Это звание теперь носит и наш корреспондент Анастасия Подоляко.

Максим взял награду в номинации «Творец». Сейчас университет позади, но на протяжении всех лет обучения он был актёром театра «Карман» и звездой студенческих фестивалей. Кстати, не один, а с братом-близнецом.

За его спиной – 9 лет КВНа. Юмор команды «Фотография» оценили и в Кузбассе, и на Алтае, и в Сочи. Позже коллектив сменился. Теперь Максим играет за «Копов». И этой весной они выступали на сцене премьер-лиги – это престижно, по меркам «Клуба весёлых и находчивых».

А Иван Близников ещё в 2018 году выходил за наградой «Молодого лица города». Сегодня, вместе с женой и сыном получает звание «Молодая семья Кемерова». Близниковы заняли третье место на областном конкурсе. Во время подготовки, помимо презентации, участники должны были сделать доброе дело. Иван и Евгения внесли вклад в улучшение экологии региона.

И традиционно – фотографии победителей разместят на цифровых билбордах Кемерова.

Автор: Анастасия Подоляко