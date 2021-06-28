В минувшие выходные в Кемерове на площади театра драмы впервые прошёл фестиваль российского масштаба «Книжная площадь». Гостями стали популярные писатели, лауреаты литературных премий, художники-иллюстраторы, обозреватели и блогеры. На празднике побывала и Алина Ткаленко.

Фестиваль российского масштаба под названием «Книжная площадь» кузбассовцы встретили на ура. Об этом можно судить хотя бы по количеству гостей, собравшихся на площади театра драмы.

3 дня, десяток локаций и множество приятных встреч с популярными писателями, лауреатами литературных премий, художниками-иллюстраторами, обозревателями и блогерами.

Доказательством тому, что Кузбасс – читающий регион, служит количество участников конкурса «Синопсис». Он объединил более 20 человек, желающих рассказать о своём литературном произведении. Илья Беляев – молодой писатель. Ещё в детстве родители заметили, что сын любит читать и передает в красках прочитанные сюжеты. Для него фестиваль – платформа для самопрезентации и шанс найти свою аудиторию.

Любители классики и современной литературы. Фестиваль подарил жителям Кузбасса возможность встретиться с российскими авторами и познакомиться с лучшими книгами.

Специальный гость – знаменитая Красная Шапочка – актриса театра и кино Яна Поплавская отметила: в регионе живут талантливые и добродушные люди с большой любовью к литературе.

Фестиваль, словно библиотека под открытым небом, но с творческими номерами. Свой стенд представил и наш Региональный медиахолдинг «Кузбасс». Приглашал на выставку, кстати, его талисман. С недавнего времени у белого горностая появилось имя – Акташ. Его придумали читатели газеты «Кузбасс». Мы любим слово и свою аудиторию. И, кажется, это взаимно.