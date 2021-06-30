Объект построен в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса за счет областного и местного бюджетов. Общая стоимость составила около 130 млн рублей.

«Котельная на газовом топливе – наиболее оптимальный вариант для поселка Металлургов, прежде всего, с точки зрения экологии: переход на чистое топливо позволит минимизировать выбросы в атмосферу. Кроме того, это выгодно экономически, так как котельную можно разместить на незначительном отдалении от жилой застройки. А самое главное – ввод новой котельной позволит решить проблему дефицита тепловой энергии и даже иметь ее запас», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



В поселке Металлургов проживают более 3,3 тыс. человек. С момента строительства многоквартирных домов и коттеджей в 1970-е годы прошлого века населенный пункт снабжает теплом Западно-Сибирская ТЭЦ. Однако в связи с активным строительством жилья в Новоильинском районе Новокузнецка в последнее время возник дефицит тепловой энергии для жителей и социальных объектов поселка.



Успешно проведены испытания газопровода на прочность и герметичность, от органов Ростехнадзора получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Уже в предстоящем отопительном сезоне новая котельная мощностью 14 Гкал/час начнет подавать тепло в дома жителей поселка и новую школу.



По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.