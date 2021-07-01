Сибирский культурный кластер создаст уникальные возможности для самореализации творческой молодежи Кузбасса

1 июля в Кемерове состоялся пресс-тур по образовательной части Сибирского кластера искусств, построенного к 300-летию Кузбасса, а также по строящемуся музейно-театральному и культурно-образовательному комплексу.





















«Кемерово стал одним из четырех городов, в которых по поручению Президента РФ строятся культурные кластеры. Реализация этого проекта позволит сформировать обновленный образ Кузбасса как передового индустриального региона с развитой культурой, повысить туристическую привлекательность региона, включить Кузбасс в федеральные культурные концертные и выставочные проекты, а главное – создать возможности для профессиональной самореализации молодых специалистов, талантливой молодежи региона и в целом для повышения уровня культуры и качества жизни кузбассовцев», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона напомнил, что Сибирский культурный кластер уже на этапе строительства изменил облик столицы Кузбасса. В порядок будет приведено 25 гектаров территории, прилегающей к образовательной части культурного кластера: здания Кемеровского государственного института культуры, Кемеровского государственного медицинского университета, Кемеровского государственного университета, детского сада, 13 жилых домов, дворы, дороги. Линии теплоснабжения уже увели под землю, диаметр трубопровода увеличен с 800 до 1000 мм, чтобы повысить пропускную способность коммуникаций. Рядом с мединститутом появился новый сквер.

«Образовательная часть кластера начнет работу уже в новом учебном году, сейчас он готов уже на 80 %. В результате совместно с Кемеровским государственным институтом культуры это будет настоящий студенческий городок в молодом и растущем Ленинском районе областной столицы. Современная инфраструктура поможет сделать образование более качественным и станет важным фактором для ребят при выборе вузов», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Сибирский кластер искусств – это музейно-театральный и культурно-образовательный комплексы. В него войдут филиал Государственного Русского музея, Театр оперы и балета (филиал Государственного академического Мариинского театра), Кузбасский центр искусств, фондохранилище с реставрационным центром, Высшая школа музыкального и театрального искусства (Сибирский кампус Российского государственного института сценических искусств), филиал Московской государственной академии хореографии в г. Кемерово, филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского «Сибирский». При этом филиал Центральной музыкальной школы уже работает на базе Центральной детской школы искусств Кемерова, филиал Московской государственной академии хореографии – на базе Кемеровского государственного института культуры.

«Сибирский кластер искусств станет драйвером и сформирует новый имидж Кузбасса как региона с развитой культурной составляющей. Реализация проекта обеспечит привлекательность области и повысит доступность мировых шедевров, культурных ценностей не только для кузбассовцев, но и всех сибиряков», – рассказала министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

Музейно-театральный и культурно-образовательный комплексы разместятся на Искитимской набережной Кемерова. Как отметил главный инженер Владислав Турбенков, это флагманский объект всего комплекса, концепция здания была разработана кузбасскими проектировщиками совместно с австрийским архитектурным бюро. Здесь будет создана единая парковая зона с пешеходными маршрутами, туристическими и культурными объектами, с единой инфраструктурой, адаптированная для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Кузбасском центре искусств будет сосредоточена культурная жизнь региона – выставки, кинопоказы, спектакли, концерты, пластические перформансы, также можно будет приобрести произведения искусства.

Филиал Государственного Русского музея позволит увеличить количество выставок из фондов областных музеев Кузбасса, а также принимать выставки из собраний ведущих российских и зарубежных музеев. В составе музейно-выставочного центра предусмотрено создание фондохранилища и реставрационного центра, необходимых для обеспечения деятельности кузбасских музеев. Кузбасское музейное фондохранилище сможет принимать коллекции ведущих музеев России и мира.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.