Владельцы электросамокатов ездят и по тротуарам, и по оживлённым трассам – потому часто становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Определяла статус райдеров и сама прокатилась Алина Ткаленко.

Компактный, быстрый, довольно лёгкий и экономичный, но при этом травмоопасный и неуправляемый в неумелых руках – самокат – последнее время стал настоящим трендом среди пешеходов всех возрастов.

Дмитрий и Анатолий Великоцкие уже второй год передвигаются по улицам Кемерова со скоростью 25 км/ч. По дороге ездить не рекомендуют. Говорят, что самокат – это хрупая игрушка в масштабном дорожном «лего».

Но многие пренебрегают правилами. Доказательство тому – ДТП в Новокузнецке и Калтане с участием несовершеннолетних. В первом случае они пересекали проезжую часть, а во втором – не справились с управлением. Как следствие – травмы подростков и материальный ущерб для водителя автомобиля.

Набирая максимальную скорость, райдер может травмироваться или стать причиной аварии. Именно поэтому людей, которые передвигаются по тротуарам на транспортном средстве, пешеходами назвать нельзя.

Если электросамокат, в соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза, имеет мощность более 0,25 кВ и развивает скорость более 50 км/ч, данное устройство относится к мототранспортным средствам категории «L», для управления которыми необходимо иметь водительское удостоверение категории «M» или «A».

Для владельцев самокатов во многих городах России уже существуют официальные запреты на передвижение в районах с плотным движением пешеходов. В Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Красноярске установлено ограничение скоростного режима. Самое жёсткое – до 10 км/ч. Возможно, эти запреты дойдут и до нас. А пока – надеваем шлемы, сбавляем скорость и смотрим в оба.