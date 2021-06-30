Возможно, свою жизнь с небом свяжет Константин Анкудинов. Мальчику всего 11 лет, однако о выборе профессии он задумывается уже сейчас. Газета «Кузбасс» продолжает благотворительную акцию «100 добрых дел». О ранней профориентации, причем, индивидуальной — Арина Мерлова.

В авиации мелочей нет. Поэтому – обязательный инструктаж и сдача теоретических экзаменов. Для Константина Анкудинова это первая экскурсия по отряду специального назначения Росгвардии. Кстати, Костя – казак, командир отряда и солист ансамбля «Наследие», а ещё – внук воина-интернационалиста Артура Маненко.

В этом году авиационный отряд специального назначения Росгвардии отметит 30-летний юбилей. Сотрудники помогают в розыске без вести пропавших, пресекают незаконную угледобычу, вырубку леса и не только. Практически ни одна спецоперация не обходится без поддержки с воздуха.

Перед каждым полётом пилоты соблюдают важный алгоритм: проверить каждую деталь, воздушные винты, остекление кабины, осмотреть шасси.

Побывать за штурвалом вертолёта Косте помогла акция газеты «Кузбасс» «100 добрых дел». Её наши коллеги запустили в преддверии празднования юбилея – 7 января издание отметит 100 лет со дня выхода первого номера.

Кстати, принять участие в марафоне добра может любой желающий. Помочь собрать в школу детей из многодетной семьи, повесить пару скворечников или наколоть дрова одинокой пенсионерке. Всё, что под силу. О благотворительных поступках обязательно расскажут наши коллеги на страницах главного издания Кузбасса. Истории можно присылать на электронную почту: official@kuzbass85.ru.

Автор: Арина Мерлова