В регионе работают 174 стационарных и 136 мобильных пунктов вакцинации. Для повышения доступности и пропускной способности принято решение о продлении их режима работы. 200 кузбасских предпринимателей вакцинировались в мобильном пункте. С ними пообщалась Елизавета Матико.

В течение трёх дней после вакцинации не злоупотреблять алкоголем, физическими нагрузками, жаркими банями, не тереть место инъекции – с перечисления рекомендаций начинается первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции.

Сегодня 200 предпринимателей приехали из разных городов Кузбасса, чтобы сделать прививку. Среди них – представители микробизнеса в сфере оказания услуг населению, общественного питания и промышленных производств.

Чтобы обозначить своё желание вакцинироваться, предпринимателю достаточно обратиться в центр «Мой бизнес». У сегодняшних привитых второй этап пройдёт 22 июля в Кузбасском технопарке. Предприниматели признаются: так работать безопаснее для всех.

На сегодняшний день в регионе работает более 300 пунктов, где можно поставить прививку. В том числе действуют и выездные бригады. Накануне медики работали в посёлке Ключевой Мысковского округа. Специалисты приезжали уже в третий раз. Еще один мобильный пункт вакцинации побывал в поселке Тутуяс, расположенном в тайге почти в 20 км от города. Там прививку против коронавируса поставили 22 человека – более половины постоянных жителей.

На сегодняшний день первой аппликацией вакцинировано более 400 тысяч жителей региона. Второй – чуть менее 300 тысяч. В среднем в последнее время вакцинируют 15 тысяч кузбассовцев в сутки.

Автор: Елизавета Матико