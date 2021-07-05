Изучать историю интересно и наглядно можно в Кузбасском музее-заповеднике «Томская Писаница». Там открылось ещё одно здание реконструкции сибирского острога. Это целый комплекс, который показывает, как жили сибирские первопроходцы. В гостях у приказчика XVII века побывала Анастасия Подоляко.

Это не просто площадка с деревянными строениями. Все сооружения – точные копии тех, что были в XVII веке: проездная башня, амбар и изба приказчика. Сотрудники «Томской Писаницы» поднимали архивные документы и изучали коллекции других музеев, чтобы максимально точно воссоздать, как здания должны выглядеть и внутри, и снаружи.

Комплекс будет расширяться. Например, планируется воссоздать быт сибирской деревни XIX века. То есть каждое строение станет наглядной главой учебника истории. Пополняться коллекция будет и аутентичными предметами, которые археологи найдут в этих местах во время раскопок.

Как жили те, кто начинал осваивать нынешний Кузбасс? Что носили? На чём передвигались? И даже – что ели? Атмосфера XVII века здесь воссоздана до мелочей.

Встречать гостей принято угощениями. И угощения здесь тоже аутентичные, в их числе считавшаяся повседневным блюдом юрма – наполовину уха, наполовину куриный суп. А после обеда, в холод или под палящим солнцем, крестьянин брался за работу. График и условия были далеко не щадящими.

Иногда полезно на несколько часов переместиться в прошлое. Для того, например, чтобы выражение «куй железо, пока горячо» перестало быть просто поговоркой.

Автор: Анастасия Подоляко