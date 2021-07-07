6 июля в Кемерове состоялась рабочая встреча президента Владимира Путина и губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Владимир Путин спросил у Сергея Цивилева, как он оценивает обстановку в Кузбассе.

«Как вы оцениваете ситуацию сегодня и что считаете наиболее важным в ближайшее время?», – поинтересовался Владимир Путин.

Сергей Цивилев подчеркнул, что все, чего добился регион за 1000 дней подготовки, делали кузбассовцы.

«Результат этого уже проявился, потому что сюда пошли инвестиции. Как я Вам докладывал, только на Санкт-Петербургском экономическом форуме мы подписали [соглашения] на 300 миллиардов рублей инвестиций в неугольную отрасль Кузбасса. Инвесторы в Кузбасс поверили, они увидели здесь развитие – это самое большое достижение», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Он добавил, что, программа социально-экономического развития региона до 2024, утвержденная по поручению президента, даёт Кузбассу новые возможности для развития.

С начала 2019 и до конца 2021 года в Кузбассе будет построено 14 новых школ, 28 школ отремонтируют по губернаторской программе «Моя новая школа». Сергей Цивилев отметил, что этот проект дает позитивный социальный эффект, так как отремонтированная школа становится точкой притяжения и меняет среду вокруг себя.

Особое внимание губернатор уделил строительству новых спортивных комплексов.

«Мы начали выстраивать систему, как Вы и рекомендовали, “от двора”, поэтому мы выстраиваем и плоскостные сооружения, приближенные к дому, чтобы каждый мальчишка, девчонка могли выйти и во дворе заниматься спортом. Потом дальше они переходят уже в крытые спортивные комплексы, а дальше у нас спортивные комплексы мирового уровня, которые мы с Вами проезжали и видели», – отметил губернатор.

Сергей Цивилев отметил, что недавно в Кемерове открыли ледовый дворец «Кузбасс», еще один важный объект – «Кузбасс-Арена». Губернатор попросил поддержать на условиях софинансирования строительство комплекса «Кузбасс-Арена».

Президент пообещал рассмотреть вопрос финансирования.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Фото: пресс-служба президента РФ.