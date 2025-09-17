Проектная мощность деревообрабатывающего комбината, который возводят в Кировском районе, – 450 тысяч кубометров древесно-стружечных плит и 28,5 тысячи кубометров пиломатериалов в год. Сейчас идет строительство цеха и складского помещения. Стены уже соорудили, кровлю частично смонтировали. О создании в Кемерове одного из крупнейших в России деревообрабатывающих комбинатов власти Кузбасса договорились с инвестором на XXV Петербургском международном экономическом форуме.

«Основными заказчиками будут мебельные и строительные компании. По сути, это импортозамещение: продукция сможет конкурировать не только с российскими, но и с зарубежными аналогами. Важно, что на производстве будут использовать и низкосортную древесину – спиленные аварийные деревья, старую мебель, аварийные бревенчатые дома, деревянную упаковку, даже новогодние елки. Инвестиции превысят 8 млрд рублей. Будет создано 420 рабочих мест», – подчеркнул Илья Середюк.

Губернатор отметил, что для строящегося комбината будет иметь большое значение Северо-Западный обход. Объездная дорога позволит как привозить сырье, так и вывозить готовую продукцию.

Фото: пресс-служба АПК