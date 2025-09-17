Анатолий Серышев отметил, что проводимая во второй раз конференция вновь объединила авторитетных учёных и государственных деятелей. По его словам, это подтверждает стремление стран-участниц к наращиванию взаимодействия в гуманитарной сфере. Дальнейшее развитие «тюркологического» вектора в научных исследованиях делает доступной для широкой аудитории информацию об исторической взаимосвязи двух различных по языку и культуре общностей народов – славян и тюрков, считает полпред.

«Обсуждая на этой площадке вопросы глубокого изучения и сбережения общего культурно-исторического пространства, мы способствуем и привлечению общественного внимания к традиционным ценностям, лежащим в основе цивилизации, сформировавшейся на бескрайних просторах Евразии, – сказал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе. – Именно традиционные ценности выступают надежной опорой общего морально-нравственного начала, которое объединяет многонациональный народ России. Их сохранение и укрепление является для нас безусловным приоритетом».

Особое внимание в работе секций и круглых столов было уделено теме изучения и сохранения общего культурно-исторического пространства. В частности, организации совместных археологических и этнографических экспедиций, созданию музеев, возрождению традиционных ремесел. Изучая и бережно сохраняя археологические памятники, языки, культуру народов, последовательно углубляя наше понимание происходивших в прошлом процессов, координируя научно-исследовательскую и просветительскую работу, мы вместе сохраняем историческую правду, обращаясь к участникам конференции, отметил полномочный представитель. Важно передавать её и новым поколениям вместе с традициями добрососедства, дружбы, взаимопомощи и совместного поступательного развития, подчеркнул он.

По мнению Анатолия Серышева, особенно важно вовлекать в процесс изучения исторического опыта взаимодействия славянских и тюркских народов молодёжь. Таким образом, в стремительно меняющемся мире нам удастся через осмысление истории о совместных победах и достижениях перейти к углублению стратегического партнерства и развитию «общих пространств» сотрудничества, считает он.

Одной из центральных тем конференции стала выработка механизмов продвижения научно обоснованной, неконфликтной оценки исторического прошлого. Речь об их создании шла на круглых столах, посвященных перспективным направлениям и новым форматам гуманитарной интеграции в Евразии, где были представлены наиболее удачные образовательные, научные и медиапроекты. В рамках мероприятия состоялась презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома «Летописи тюркской цивилизации».

Первая международная научная конференция «Алтай – прародина тюрков» прошла в 2024 году и вызвала значительный общественный и научный интерес. По этой причине было принято решение сделать обсуждение регулярным и провести вторую научно-практическую конференцию в текущем году. Организаторами мероприятия выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения Российской академии наук, Российское общество «Знание», Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.

В работе конференции приняли участие помощник Президента Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин, Государственный секретарь Киргизской Республики Марат Иманкулов, Глава Республики Алтай Андрей Турчак, а также представители научного сообщества из Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Узбекистана, Туркменистана, Китая, Турции и Азербайджана.