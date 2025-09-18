Кузбасс представил цифровые решения на Всероссийской неделе охраны труда

Делегация Кузбасса приняла участие в X Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ-2025), которая прошла на Федеральной территории Сириус в Краснодарском крае. Форум собрал представителей всех 89 регионов и более 150 крупных компаний, став площадкой для обсуждения вопросов безопасности, здоровья работников и развития трудовых отношений.

Представители Министерства труда и социальной защиты Кузбасса и Кадрового центра региона приняли участие в проектной сессии «Система занятости будущего», где обсудили стратегии поддержки молодежи, ветеранов боевых действий и внедрение инноваций в кадровые центры. Региональный опыт был представлен на стенде «Кадровый центр “Работа России”», вызвав интерес у гостей форума.

На стратегической сессии министр труда и социальной защиты Наталья Чайка рассказала о технологии «Мобильный социальный работник», внедренной в Кузбассе с 2019 года. По ее словам, благодаря цифровому решению удалось значительно сократить бумажный документооборот и сэкономить время на подготовку отчетов.

Также Кузбасс организовал практическую сессию «Вектор Кузбасса: цифровизация охраны труда», где обсуждались кейсы по внедрению цифровых решений на предприятиях. Впервые участие приняли представители нефтегазовой отрасли и энергетики.

Наталья Чайка отметила: «Живой интерес к нашей сессии связан с большим практическим опытом, наработанным предприятиями и органами власти региона».

По итогам форума Минтруд Кузбасса стал финалистом Всероссийского конкурса «Лучший орган исполнительной власти субъекта РФ в области охраны труда», а Центр социальной помощи семье и детям из Юрги занял призовое место за практику «Семейный тыл», направленную на поддержку студенческих семей и молодых матерей.