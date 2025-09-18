Кластер инновационного машиностроения Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева выиграл грант 78 млн рублей. На эти средства будет создана интеллектуальная система прогнозной диагностики транспортных средств.

Её суть будет заключаться в непрерывном контроле за состояние техники. Система будет сообщать о потенциальных дефектах, что позволит перейти от планового ТО к обслуживанию техники по фактическому состоянию. Это поможет сократить расходы и обезопасить водителей.

В пресс-службе областного правительства отметили, что в создании системы будут использоваться только отечественные разработки. Ученые из КузГТУ приступят к созданию комплекса программно-аппаратных средств для мониторинга состояния ключевых компонентов и узлов транспортного средства в режиме реального времени.

Работа будет проводиться в рамках нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».