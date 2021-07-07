Президент России Владимир Путин поздравил кузбассовцев с 300-летием региона

В ходе рабочего визита в Кузбасс президент Владимир Путин осмотрел построенный к 300-летию региона ледовый дворец «Кузбасс» и поздравил кузбассовцев с юбилеем области.

«Дорогие друзья! Рад быть сегодня с вами и вместе отметить важнейшую дату в истории страны – 300-летие Кузбасса. Сердечно поздравляю вас с праздником – с праздником в честь легендарного шахтерского края, в честь многих поколений тружеников, которые принесли Кузбассу поистине мировую известность, и, безусловно, в честь всех, кто живет и работает здесь сегодня, приумножает достижения и заслуги своих славных предшественников, вклад которых в освоение сибирских земель, их природных богатств, в подъем целых отраслей и территорий России невозможно переоценить», – сказал Владимир Путин.

Глава государства напомнил о вкладе Кузбасса в победу в ходе Великой Отечественной войны, а также подчеркнул, что задачи, которые решает современный Кузбасс, направлены на его дальнейшее широкое, сбалансированное, эффективное развитие.

«У Кемеровской области – Кузбасса огромный потенциал развития как мощного промышленного комплекса и центра новой экономики Западной Сибири и всей России. И этот потенциал обязательно будет реализован, чтобы все, кто живет на этой прославленной шахтерской земле, почувствовали изменения к лучшему», – подчеркнул президент.









Владимир Путин и Сергей Цивилев возложили цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса», расположенный на территории музея-заповедника «Красная Горка» на правом берегу реки Томь, где 300 лет назад был обнаружен уголь. Памятник создан по проекту Эрнста Неизвестного.

Глава государства совместно с губернатором Кузбасса посетил строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств.

«Он станет одним из четырёх крупных культурных кластеров России. Они возводятся сейчас в Севастополе, Владивостоке, Калининграде, и, честно говоря, так и планировалось – три таких центра планировалось создать. Но по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилёва принято решение создать ещё один такой мощный кластер здесь, в Кемерове. И думаю, что Кузбасс, который так много сделал для развития мощи страны, заслужил от неё такой подарок. Жители Кузбасса и всей огромной территории Сибири смогут знакомиться с лучшими мировыми образцами музыкального, театрального, изобразительного искусства, посещать выставки ведущих музеев страны: Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Пушкинского музея. Здесь будут действовать детские школы искусств и филиалы лучших в России учебных заведений в сфере культуры для вас, для ваших детей и внуков», – отметил в своей речи президент России.

Также президент России и губернатор Кузбасса посетили Кемеровское президентское кадетское училище. Владимир Путин осмотрел учебные классы, спортивные залы и ледовую площадку.

Кемеровское Президентское кадетское училище открылось 1 сентября 2019 года, оно рассчитано на 840 обучающихся со всех регионов страны. Сейчас здесь учатся 439 кадетов с 5 по 9 классы. На площади 14 га расположены спальные и учебные корпуса, медпункт, столовая, спортивный комплекс, уличные спортивные площадки, плац. В распоряжении кадетов есть спортивный комплекс площадью более 5,6 тыс. кв. метров с ледовой ареной и бассейном. Подготовка в училище проходит по 13 видам: городошный спорт, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, самбо, лыжные гонки, армейский рукопашный бой мини-футбол, военно-спортивное многоборье, легкая атлетика, бокс, кибер-спорт и др.

Кроме того, директор Елыкаевской школы Кемеровского муниципального округа Ольга Кошкарева рассказала о губернаторской программе капремонта школ «Моя новая школа». Всего в Кузбассе по программе обновили уже 21 школу, еще 7 преобразятся до конца 2021 года.

Программа визита включает двустороннюю встречу президента Владимира Путина с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Фото: Пресс-служба президента РФ.