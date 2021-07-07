7 июля в музее «Красная горка» в Кемерове чествовали участников финального этапа регионального конкурса «Многодетная семья Кузбасса – 2021». В этом году на почетное звание претендовали 13 семей из разных муниципалитетов региона, 7 из них дошли до финала, который состоялся в мае. Награды вручили накануне Дня любви, семьи и верности.

«Основная цель таких конкурсов – показать на примере дружных и крепких семей нашего региона опыт достойного воспитания детей, их творческого и интеллектуального развития. Гармоничные взаимоотношения между родителями и детьми формируют в обществе правильную систему социальных отношений, повышают престиж семейных ценностей», – отметила министр социальной защиты населения Кузбасса Елена Воронина.

По итогам различных конкурсных испытаний победителем конкурса «Многодетная семья Кузбасса – 2021» стала семья Николаевых из поселка Лебедянка Анжеро-Судженского городского округа. У Дмитрия и Натальи семеро детей, вместе супруги уже 23 года.

Семья Николаевых держит пасеку, их бизнес-проект не раз был удостоен наград региональных предпринимательских премий. Кроме того, супруги занимаются благотворительностью: пекут торты для пожилых и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвуют в акции «Помоги собраться в школу». За достойное воспитание детей, активную жизненную позицию супруги Николаевы отмечены областными наградами, среди которых медали «Материнская доблесть», «Отцовская слава», «За веру и добро», «За бизнес во имя созидания».

Семья Николаевых представит Кузбасс во Всероссийском конкурсе «Семья года», который планируется провести в ноябре 2021 года в Москве.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.