Каждый день празднования будет тематическим. С афишей познакомилась Анастасия Подоляко.

Праздничная среда будет посвящена событиям, которые сыграли ключевую роль в развитии Кузбасса. Например, на сцене филармонии впервые покажут документально-музыкальный спектакль «Первые не уходят». Зрители перенесутся на 100 лет назад, в эпоху «Копикуза». А о дальнейшем индустриальном становлении расскажут на «Красной горке». В 16:30 отсюда стартует автобусная экскурсия «Город, рожденный углем».

Один из дней 300-летия Кузбасса совпал с общероссийским праздником, Днем семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля по всей стране. Именно поэтому четверг будет посвящен торжественным бракосочетаниям в кузбасских ЗАГСах, чествованию молодоженов и встречам глав муниципалитетов с семейными династиями. Супруги, которые прожили в браке больше 50 лет, получат медали «За любовь и верность».

Пятницу объявили днём спортивных достижений. Поэтому практически во всех муниципалитетах состоятся забеги, велопробеги, сдачи норм ГТО и соревнования. Например, в Кемерове в центре спорта «Шахтер» пройдет турнир по мини-футболу, в Сквере искусств на улице Рукавишникова состоится Фестиваль скандинавской ходьбы, а на набережной Кировского района все желающие смогут посетить турнир по стритболу.

И, наконец, финальный день – 10 июля. Главными юбилейными площадками станут Кемерово и Новокузнецк. В городах состоятся фестивали, флешмобы и концерты. Выступят и звёзды: для кузбассовцев споют группы «Дискотека авария» и «Фабрика». А ещё в этот день жители 8 городов смогут увидеть шоу высшего пилотажа от группы военно-воздушных сил России «Стрижи». Истребители поднимутся в воздух в полдень над аэропортом в областном центре и чуть больше, чем за полчаса, пролетят от Кемерова до Междуреченска.

По традиции, в 23:00 во всех территориях Кузбасса прогремит праздничный салют.

Как Кузбасс готовился к этой дате, что изменилось за 1000 дней и, наконец, как отметили долгожданный юбилей, мы расскажем в специальном выпуске новостей. Не пропустите, в пятницу 9 июля в 18:00 в эфире «Общественного телевидения России» и в 20:00 – на канале «Кузбасс 1».

Автор: Анастасия Подоляко