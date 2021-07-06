В этот день запасаются вёдрами, водными пистолетами и некоторые сотрудники нашего телеканала. Какие тайны в себе хранит Иван Купала, и помнят ли кемеровчане об этом дне, узнавала Елизавета Матико, которая сегодня, мягко говоря, удивила жителей областной столицы.

С одной стороны, Иван Купала – это просто забава. Однако у этого праздника – языческие корни. От христианской традиции – появление имени Иван, которого первоначально у праздника не было. Это может быть связано с тем, что образ Иоанна Крестителя связан с очищением водой, и исходный праздник Купалы также предполагает такой смысл.

Купание в озерах и реках, прыжки через костёр и сбор трав – этими традициями наделён Иван Купала. Самым таинственным, конечно, считается ночной поиск цветущего папоротника. По обычаю, растение имеет магическую силу и цветёт лишь один миг. Сорвать его чрезвычайно сложно. Этому якобы старается помешать нечистая сила. Но тот, кто преодолеет все испытания, станет прозорливым, сможет понимать язык животных и видеть все клады…

Также одной из традиций праздника было и остаётся плетение венков. Незамужние девушки с трепетом ждали ответа от реки. Пустила венок по воде и Елизавета Матико.

Автор: Елизавета Матико