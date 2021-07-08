По решению губернатора Сергея Цивилева партии медицинского кислорода общим объемом свыше 140 тонн получат больницы пяти регионов России.

«Сейчас, при угрозе распространения коронавируса, в частности, нового индийского штамма, в соседних с Кузбассом регионах ощущается острая нехватка медицинского кислорода. Учитывая, что в Кузбассе запущено собственное производство кислорода, к нам за помощью обратилось руководство регионов. Правительство Кузбасса, региональное министерство промышленности и торговли Кузбасса приняли решение совместно с компанией Air Liquide оперативно организовать поставки кислорода в больницы Алтайского и Красноярского краев, Республики Хакасия, Иркутскую область и Республику Бурятия», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Как рассказал глава региона, сейчас идет отгрузка 46 тонн жидкого кислорода в Алтайский край, 60 тонн получит Красноярский край, 20 тонн – Республика Хакасия, 16 тонн – Иркутская область. В ближайшее время жидкий кислород начнут отгружать в Республику Бурятия, сейчас определяют необходимые объемы.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.