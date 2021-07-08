Различными мерами социальной поддержки, в том числе направленными на повышение рождаемости, в Кузбассе пользуются 113,5 тысячи семей, в них воспитывается 155 тысяч детей.

«Число многодетных семей в Кузбассе за последние 10 лет увеличилось в 2 раза – с 15,7 тысяч до 32,6 тысяч. Поддержка семей с детьми – одно из важнейших направлений социальной политики как на федеральном уровне, так и в нашем регионе. На поддержку этой категории населения в 2020 году из федерального и регионального бюджетов было выделено 10,5 миллиарда рублей. В текущем году сумма увеличена до 12,4 миллиарда рублей. Мы сохранили все региональные меры поддержки семьям с детьми в полном объеме», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Для семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет (в том числе усыновленных и приемных), где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, предусмотрены такие меры поддержки, как компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 %; ежеквартальная денежная выплата от 500 до 1000 рублей; бесплатная выдача лекарств по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет; первоочередной прием детей в муниципальные дошкольные образовательные организации; бесплатное питание один раз в день в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях; для детей, обучающихся в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях, предусмотрен бесплатный проезд городским общественным транспортом.

Независимо от дохода многодетным семьям ежемесячно предоставляется денежная выплата в размере 1 000 рублей и бесплатное посещение государственных музеев Кемеровской области один раз в месяц.

Для улучшения жилищных условий многодетных семей в Кузбассе с 2011 года выплачивается областной материнский (семейный) капитал в размере 130 тысяч рублей. В случае рождения, а также усыновления или удочерения третьего ребенка или последующих детей в период после 31 декабря 2012 года нуждающимся семьям предоставляется ежемесячная денежная выплата. В 2021 году ее размер составляет 11 254 рубля в месяц.

Многодетные матери, воспитавшие и воспитывающие пять и более детей, пользуются мерами поддержки, как и ветераны труда (компенсация 50 % расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатный проезд, ежегодная и ежемесячная выплаты и т. д.).

С 2020 года в Кузбассе введена новая мера социальной поддержки – ежемесячная денежная выплата для семей, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно и среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (в 2021 году ее размер составляет от 5 627 рублей до 11 254 рублей).

Одна из самых эффективных форм соцподдержки малоимущих семей с детьми – социальный контракт. Это комплекс мер, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, помощь в поиске работы, осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности, организации личного подсобного хозяйства.

Более полную информацию о мерах поддержки, которые действуют в регионе для семей с детьми, можно узнать на сайте министерства социальной защиты населения Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.