Новые места отдыха открыли в Кузбассе к 300-летию

Новые парки открылись в селе Ильинка и поселке Елань Новокузнецкого района, а в Тайге обустроили любимое место отдыха горожан – территорию сквера «Агитплощадка». Работы прошли в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и по муниципальной программе планового благоустройства.













«С начала юбилейного года в Кузбассе уже отремонтировали 39 общественных пространств и 89 дворов. Всего в год 300-летия Кузбасса запланировано привести в порядок 300 дворовых территорий и 71 общественное пространство. Выполнение работ по благоустройству контролируют специалисты министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. Некачественно выполненные работы не принимаются, а ремонт площадки выполняется в рамках гарантийных обязательств», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



В селе Ильинка сегодня, в День семьи, любви и верности, состоялось открытие нового парка «7Я». Здесь установлены скамейки, символизирующие этапы взросления и жизни человека, качели в форме обручальных колец, скамейки «Первый поцелуй», «Мирись – мирись», а также яркие фотозоны. Парк построили в рекордные сроки – менее чем за 2 месяца, на работы из местного бюджета направили 1,6 млн рублей.



Еще одно общественное пространство оборудовали в поселке Елань, в котором живут 1760 человек. Новый парк станет не только местом для отдыха и прогулок, но и центральной площадкой для праздничных мероприятий. Здесь оборудовали уличную сцену и площадь торжеств, по всей территории установили 20 парковых диванов, детский развлекательный комплекс, высадили около 10 тысяч цветов и около 40 кустарников и деревьев. Строительные работы начались еще 3 года назад на месте бывшего пустыря, финансирование составило около 14 млн рублей из местного бюджета.



На территории сквера «Агитплощадка» в Тайге сделали капитальный ремонт сцены и благоустроили прилегающую территорию: уложили покрытие из брусчатки, установили вазоны для цветов, скамейки, лежаки и урны. Реконструкция позволит проводить праздники дворов, встречи с жителями, организовывать концерты художественной самодеятельности. Стоимость работ составила более 1 миллиона рублей из консолидированного бюджета, в том числе 944 тысячи рублей – федеральные средства.



В Юрге в этом году запланировано благоустройство трех общественных пространств. Уже завершили работы в мини-скверах по ул. Строительная и Леонова, сквер имени Г. В. Басырова готов на 75 %.



В Топкинском муниципальном округе уже выполнили план по благоустройству на 2021 год. В рамках федерального проекта отремонтировали тротуары по ул. Красногорская и Чехова, а также сквер временного отдыха на улице Революции.



Завершены работы по благоустройству и в Яшкинском городском поселении, новый облик приобрел сквер между стадионом и школой № 1.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.