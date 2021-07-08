В рамках празднования 300-летия Кузбасса в субботу состоится беспрецедентное событие – фигуры высшего пилотажа в небе над 8 населенными пунктами региона продемонстрирует авиационная группа высшего пилотажа Военно-космических сил России «Стрижи». Кто эти бесстрашные люди, узнавал корреспондент газеты «Кузбасс».

Группа военных лётчиков, в совершенстве владеющая техникой высшего пилотажа, была сформирована в середине 1980-х годов, но официальным днем рождения команды считается 6 мая 1991 года, когда группа пилотов впервые выступила на авиапоказе под названием «Стрижи».

В 1993 году группа высшего пилотажа получила медаль «За укрепление боевого содружества между государствами», которую «Стрижам» лично вручил Маршал авиации Иван Кожедуб. Тогда же «Стрижи» получили звание «Лучшая пилотажная группа мира». С этого момента группа является участником международного авиасалона МАКС. Узнать, что является основной задачей «Стрижей», какие фигуры в небе они выполняют, а также – где и когда можно будет увидеть шоу, читайте на сайте газеты «Кузбасс»!

Источник: газета «Кузбасс».

