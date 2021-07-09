Поликлиники Кузбасса становятся комфортнее благодаря бережливым технологиям

Технологии бережливого производства в медицинских организациях региона внедряют в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». На новую модель переходят все 205 поликлиник Кузбасса.



«Важно, чтобы поликлиники региона становились удобнее для пациентов. Чтобы за более короткий промежуток времени человек получал максимум медицинских услуг без очередей, ожидания, блуждания по коридорам. Четкая и понятная организация работы первичного звена здравоохранения на основе бережливых технологий уже показывает хорошие результаты. Во взрослых поликлиниках сроки проведения диспансеризации сократились в два раза», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.









В детской поликлинике микрорайона Кемерово-Сити, по результатам опроса посетителей, выявили проблемные моменты и трудности при посещении врачей и провели модернизацию уже существующей системы бережливого производства. Расширили функции терминала самозаписи. В электронное расписание помимо приема врачей добавили процедуры и исследования. Закупили экраны большей диагонали, благодаря чему стало удобнее читать информацию. Внедрили систему электронной очереди, оснащенную визуальным и звуковым оповещением – когда подойдет очередь, номер появится на экране и прозвучит голосовое приглашение. К ней уже подключили регистратуру, в ближайшее время в систему заведут рентгенкабинет, кабинеты участковых педиатров и оториноларинголога.



В колясочной по просьбе родителей установлены поручни для крепления колясок и велосипедов гибкими замками, у гардеробной – зеркало и дополнительная мебель, в игровых зонах усилено освещение и размещены гигантские конструкторы-головоломки. Оригинальные игрушки позволяют отвлечь ребенка во время ожидания либо после процедуры, развивают моторику и мыслительную деятельность.



Благодаря цифровизации улучшилось качество оказания помощи, удобнее стало работать специалистам. Внедрение модуля PACS (система архивации и передачи изображений) позволяет дистанционно описывать и смотреть рентгеновские снимки, доступ в систему имеют все подразделения Кемеровской городской детской клинической больницы № 1. Модуль «Вакцинопрофилактика» позволяет вести прививочные сертификаты в электронном виде, видеть данные обо всех прививках и медотводах, планировать кампанию по вакцинации и видеть запасы препаратов.



«Яркие наглядные вывески помогают сориентироваться уже на входе. Перед каждым отделением появились подсказки, с какими целями сюда можно обратиться. Блок здорового ребенка – это профилактические прививки, справки для оформления в садик, вакцинация, у входа в блок неотложной помощи и повторного приема заболевших перечислены симптомы и виды лечения и обследований, которые проводят. Внутри здания навигация стала «двусторонней», независимо от маршрута пациента указатели приведут его в нужное место», – рассказывает заведующая поликлиникой № 3 Кемеровской городской детской клинической больницы № 1 Юлия Попкова.



Для удобства сотрудников все кабинеты организованы по системе организации и рационализации рабочего места «5 С» – сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование. Внедрены стандарты оснащения, чек-листы подготовки к работе и другие элементы бережливого производства, что помогает медицинским работникам экономить время и силы.



Напомним, что инструменты бережливого производства позволили грамотно организовать работу поликлиник во время пандемии. Особую роль сыграла маршрутизация с распределением потоков пациентов.



По информации Минздрава Кузбасса, наиболее убедительные результаты по внедрению бережливых технологий показали в ГАУЗ «Кемеровская городская детская клиническая больница № 2; ГАУЗ «Кемеровская городская детская клиническая больница № 1»; развиваются в ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша» – территориальная поликлиника; поликлиниках №1 и №5 ГБУЗ «Кузбасская детская клиническая больница имени профессора Ю.Е. Малаховского».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.