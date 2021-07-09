В Кузбассе завершился основной период ЕГЭ, который в этом году проходил с 25 мая по 2 июля. В этом году сдавали ЕГЭ 11 709 человек, из них 10 641 выпускник текущего года. На максимальный балл экзамены сдали 87 человек.



«Мы гордимся тем, что наши выпускники на достойном уровне проходят госэкзамены. Для качественной подготовки ребят в Кузбассе создаются все условия: строим и ремонтируем школы, на высоком уровне организуем систему дополнительного образования, а чтобы ребята хотели и дальше учиться в родном регионе, развивается вузовская подготовка. Мы надеемся на наших выпускников, от них зависит то, как будет развиваться Кузбасс в будущем», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



Так, 27 выпускников показали максимальный результат по русскому языку, 24 – по литературе, 9 – по физике, 7 – по информатике, 6 – по истории, 5 – по химии, по 4 человека – по обществознанию и географии, один выпускник набрал 100 баллов по биологии, один – по английскому языку. Выпускница новокузнецкого лицея № 84 им. В.А. Власова Ульяна Штоль получила 100 баллов сразу по двум предметам – русскому языку и литературе.



«В этом году 5437 участников ЕГЭ получили высокобалльные результаты – от 80 до 99 баллов. Увеличилась доля высокобалльников по химии, физике, обществознанию, биологии, английскому языку, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. По литературе и профильной математике количество высокобалльников осталось на уровне прошлого года», – отметила директор областного центра мониторинга качества образования Ольга Шитова.



Самыми популярными предметами у участников ЕГЭ в этом году остается обществознание. Количество участников ЕГЭ по химии, географии, литературе примерно на уровне прошлого года. При этом третий год подряд наблюдается прирост числа участников ЕГЭ по информатике, что свидетельствует о росте интереса выпускников к специальностям, связанным с цифровыми технологиями и IT-направлением.



Для тех, кто по уважительной причине не смог принять участие в ЕГЭ в основной период, предусмотрены дополнительные экзаменационные дни с 12 по 17 июля.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.