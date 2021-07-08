Белые ромашки, символ верности, а также подарки и поздравления сегодня принимали кузбасские семьи, которые в этом году отметили золотую, изумрудную или бриллиантовую свадьбу. Нежные музыкальные композиции, приятные слова и, конечно, цветы. Присоединилась к поздравлениям и Елизавета Матико.

В этом году союзу Юрия и Ларисы Зыкиных исполнилось 50 лет. Познакомились необычно. В ночную смену работала крановщицей на заводе, подавала металлические оболочки. А Юрий – сварщиком. В один из дней не ответил на её звонок по рабочей связи. Недолго думая, девушка опустила деталь так низко, что Юрий ударился затылком. После – сразу позвал на свидание.

Сын и дочь – уже взрослые, поэтому сейчас Лариса и Юрий больше всего любят проводить время вдвоём. Летом для этого, по мнению пары, отличное место – дача. За их спиной уже не один сезон. И сегодня за многолетнюю поддержку друг друга супругов отметили медалью «За любовь и верность».

Любить – значит заботиться друг о друге и уважать. Такая формулировка звучала из уст многих. Супружеские пары надеются, что эту простую семейную мудрость пронесут через года молодожёны: в праздничную для региона неделю в городах Кузбасса зарегистрируют 530 браков.

Автор: Елизавета Матико