В Единой информационной системе в сфере закупок размещена информация о проведении электронного аукциона на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий с получением положительного заключения госэкспертизы по объекту капитального строительства «Пожарно-спасательное депо в пгт Шерегеш, Кемеровская область-Кузбасс». Начальная стоимость контракта – 2 млн рублей.

Напомним, во вторник, 7 июля, президент Владимир Путин провел совещание с Правительством РФ, основной темой которого стало социально-экономическое развитие Кузбасса. Как отметил в своем докладе заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин, одно из ключевых направлений программы – развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».

«Инвестиционную привлекательность комплекса сдерживали устаревшие системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, транспортные заторы в пиковый сезон. В Шерегеше в этом году мы начинаем реконструкцию системы водоснабжения, строительство котельной, объектов коммунальной инфраструктуры, пожарного депо, автодорог. Строительство инфраструктуры комплекса «Шерегеш» позволит снять существующие ограничения, что приведет к увеличению количества туристов. В этом году из резервного фонда по поручению председателя Правительства выделено уже 543 миллиона рублей, в последующие годы также финансирование будет обеспечено», – рассказал Марат Хуснуллин.

Всего в рамках программы социально-экономического развития до 2024 года на развитие «Шерегеша» будет направлено около 3,27 млрд рублей, в том числе 2,532 млрд из средств федерального бюджета.

«Программа социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года включает строительство пожарно-спасательного депо в поселке Шерегеш. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей и гостей туристического комплекса «Шерегеш», развития курорта федерального уровня. Раньше пожарная часть находилась в исправительном учреждении ГУФСИН, но с января 2021 года с ликвидацией учреждения она закрылась. Сейчас время прибытия подразделения пожарной охраны составляет 24 минуты. В целом на проект будет направлено 70 миллионов рублей, из них свыше 58 миллионов – из федерального бюджета, – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона напомнил, что основная задача – сделать самый известный горнолыжный курорт Кузбасса круглогодичным. Так, зимой «Шерегеш» посетили свыше 2 млн туристов, летом планируют принять около полумиллиона человек.

В первую очередь средства пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры курорта и реконструкция сетей водоснабжения для решения проблемы обеспечения чистой водой на курорте и в поселке. В программу включены четыре автодороги: строительство автодороги в зону СТК «Шерегеш» (в сектор «А»), объездная дорога пгт Шерегеш – гора Мустаг (сектор «Б»), проезд от сектора «А» в сектор «Б», автодорога от примыкания к действующей дороге Чугунаш – Шерегеш до сектора «Е». Еще одним важным объектом программы станет строительство котельной.

Благодаря программе социально-экономического развития инвесторы планируют реализовать с 2021 по 2024 год проекты не менее чем на 8,5 млрд рублей, создать 1 689 новых рабочих мест.

В соответствии с соглашением с Ростуризмом о софинансировании из федерального бюджета (485 млн рублей) по графику идет реконструкция очистных сооружений пгт Шерегеш. Общая стоимость проекта – 1,099 млрд руб. Строительно-монтажные работы были начаты в сентябре прошлого года, ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2022 году. Уже выполнены бетонные работы по фундаменту котельной, пожарным и аккумулирующему резервуарам, проведены работы по монтажу КНС временной, котельной и пожарной насосной станции, идет укладка канализационной трубы д-400 мм, залита плита основного здания объемом 2000 кубометров. Также завершен монтаж собственного бетонного завода, приобретено основное и вспомогательное оборудование.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.