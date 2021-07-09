Определены победители конкурса «Посмотри на Кузбасс моими глазами»

Всего на онлайн-конкурс было представлено более 300 фото- и видеоработ, в которых участники отразили красоту и уникальность Кузбасса. Каждая из них – настоящая краеведческая открытка с пейзажами и достопримечательностями.

При оценке жюри учитывало качество материалов, оригинальность, а также информационный охват (количество лайков и просмотров в социальных сетях). В результате лучшими признаны видеоролики «Мариинск – город-музей под открытым небом» и «Кузнецкая крепость» Артема Артеева из Кемерова, фото исторических и необычных мест Кузбасса кемеровчанки Натальи Егоровой, а также самой активной участницы конкурса – Анны Шипиловой из Кемерова, которая представила 12 публикаций с тематическими фотоработами.







От министерства туризма и молодежной политики Кузбасса призеры награждены экшн-видеокамерой, фитнес-часами и портативной аудиосистемой. Также специальными призами – сертификатами в книжный магазин отмечены фотоработы «Особенности архитектуры родного города» Михаила Денисенко (г. Новокузнецк) и пейзажи Кара-Чумышского водохранилища Ивана Садкина (г. Новосибирск).

Публикации участников регионального конкурса «Посмотри на Кузбасс моими глазами» доступны в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» по хештегу #посмотринакузбасс42.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.