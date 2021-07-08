Истребитель-бомбардировщик Су-17М4 доставили в город по договоренности губернатора Сергея Цивилева и Министерства обороны России. Сотрудники завода «Сиб-Дамель» компании «СУЭК-Кузбасс» отреставрировали крылатую машину. Рядом с ней уже проходят важные для юных патриотов события.

Клятву юнармейца ребята произносят в сквере патриотов «Боевая слава Сибири». Место для них – знаковое.

Истребитель-бомбардировщик СУ-17М4 из воинской части в Оренбургской области в Ленинск-Кузнецкий привезли и отреставрировали сотрудники завода «Сиб-Дамель» компании «СУЭК-Кузбасс». Мастера по производству горно-шахтного оборудования впервые работали с самолетом. Изготовили недостающие детали, муляжи вооружения. Позаботились и о долговечности ценного экспоната.

Это уже не первый вклад сотрудников компании «СУЭК-Кузбасс» в создание музея под открытым небом. Ранее восстановили 5 из 8 единиц наземной техники, с которой и начался сквер патриотов.