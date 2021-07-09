В субботу, 10 июля, легендарные воздушные асы проведут авиапоказ над столицей Кузбасса. Шоу начнётся в 17:00 и продлится 40 минут.

«Стрижи» продемонстрируют более 30 различных фигур высшего пилотажа. В комплекс выступлений войдут такие пилотажные порядки, как «Пирамида», «Пеленг», «Конверт», «Звезда», «Стрела», «Копье», а также одиночный высший пилотаж.

Увидеть выступление можно будет с Московской площади, возле ТЦ «Магнит», с набережной Томи в центре города и со смотровой площадки Соснового бора возле надписи «Кузбасс».

В 18:00 на Московской площади запланировано начало большого праздничного концерта, в котором примут участие приглашённые звёзды. Предварительно известно, что это группы «Фабрика»,«RASA», «Дискотека авария», Диана Арбенина,True Party Band.

Завершатся торжества праздничным салютом, который состоится здесь же в 23:00.

Ограничение движения

10 июля с 16:00 и до полуночи будет запрещен съезд автотранспорта с Кузбасского моста на Притомский проспект. По самому Кузбасскому мосту проезд в обе стороны – беспрепятственный.

В это же время, с 16:00, на пр. Притомском перекроют сквозное движение от Октябрьского пр. до ул. Волгоградской.

Доступ для жителей микрорайона № 7Б Центрального района будет возможен через Октябрьский проспект и станцию детской железной дороги по паспортам с отметкой о регистрации.

Запрет на парковку

9 июля с 20:00 до 00:00 11 июля в районе проведения мероприятий будет ограничена парковка транспорта на Притомском и Московском проспектах, ул. Волгоградской.

10 июля с 16:00 и до полуночи нельзя будет парковаться и на подходах к Кузбасскому мосту.

Во всех перечисленных местах будут установлены временные дорожные знаки.

Автомобили нарушителей будут эвакуированы на специально выделенную для этих целей площадку – парковку у ТЦ «Променад-3» (пр. Ленина, 59А).

Изменения в работе транспорта

10 июля с 16:00 до утра следующего дня будет отменена работа маршрутов № 8т д/п «Шалготарьян» – ж/д вокзал и № 83т д/п «Шалготарьян» – КЭМЗ. Это связано с закрытием движения по Притомскому проспекту.

В целом общественный транспорт будет работать по расписанию субботнего дня. А с 16:00 на линию выйдут дополнительные единицы.

Расписание движения городского пассажирского транспорта можно уточнить, позвонив по многоканальному телефону справочно-информационной службы УЕЗТУ: 57-46-57.

Безопасность на площади и рядом с ней

С целью охраны порядка и общественной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий будут работать полицейские, народные дружинники и экипажи ГИБДД.

Войти на территорию Московской площади можно через центральный вход. Здесь оборудуют два пропускных пункта с металлорамками, досмотр будут проводить сотрудники полиции.

Не приносите с собой напитки и еду в стеклянной таре, колющие, режущие и другие потенциально опасные предметы.

У главного входа на площадь будет стоять специальный автобус для временного размещения потерявшихся во время мероприятия детей, в нем будут дежурить сотрудники ПДН.

Организовано дежурство машин скорой помощи и пожарной охраны.

Как добраться до Московской площади

Добраться до Московской площади можно будет как пешком по выделенной пешеходной зоне, так и специальными подвозными автобусными маршрутами – шаттлами.

Пешком

Для безопасности пешеходов на Притомском проспекте в районе Московской площади будет установлено металлическое ограждение, которое разделит дорогу на две части: одна – пешеходная, другая – для автобусов-шаттлов.

По проезжей части перекрытого для автотранспорта Притомского проспекта любители пеших прогулок смогут беспрепятственно дойти до Московской площади от центра города. А из Ленинского района – по тротуарам до ул. Волгоградской и затем по проезжей части Притомского. Аналогично – в обратном направлении.

Общественным транспортом

Шаттлы будут работать с 16:30 и на протяжении праздничного мероприятия как в прямом, так и в обратном направлении.

Подвозящие автобусы будут отправляться к Московской площади из трех точек: это диспетчерский пункт «Центральный» (Летний вокзал), остановки «Сельская больница» и «Универсам № 1» (перекресток Советского пр. и ул. Кирова). Интервал движения – 10-15 минут в зависимости от дорожной ситуации. Жители правого берега могут выбрать – воспользоваться шаттлом №301 или добраться до любой из трех точек на привычном общественном транспорте. Жители удаленных от центра территорий левого берега аналогично могут добраться до любой из трех точек посадки на шаттл на автобусах, троллейбусах, трамваях.

Посадочные площадки для пассажиров автобусов будут непосредственно перед центральным входом на Московскую площадь. Отсюда же можно будет уехать и по окончании мероприятий. Переходить дорогу не нужно!

Пути следования шаттлов:

1. Маршрут № 300 д/п «Центральный» – Ледовый дворец «Кузбасс»: д/п «Центральный» – пр. Ленина – ул. Терешковой – пр. Притомский – Московская площадь в прямом и обратном направлениях.

2. Маршрут № 301 остановка «Сельская больница» – ДК шахтеров – Ледовый дворец «Кузбасс»:

— в прямом направлении: остановка «Сельская больница» – пр. Шахтеров – остановка «ДК шахтеров» – пр. Шахтеров – ул. Терешковой – пр. Притомский – Московская площадь;

— в обратном направлении: – Московская площадь – пр. Притомский – ул. Терешковой – пр. Шахтеров – остановка «Сельская больница».

3. Маршрут № 302 остановка «Универсам № 1» – Ледовый дворец «Кузбасс»:

— в прямом направлении: остановка «Универсам № 1» – пр. Советский – ул. 50 лет Октября – ул. Васильева – ул. Красная – пр. Советский – пр. Октябрьский – ул. Терешковой – пр. Притомский – Московская площадь;

— в обратном направлении: Московская площадь – пр. Притомский – ул. Терешковой – пр. Октябрьский – пр. Советский – остановка «Ул. Кирова».

Ориентировочно с 22:30 шаттлы встанут на парковку у площади до окончания фейерверка. А затем будут работать на развоз гостей мероприятия.

Если по какой-то причине гостям праздника понадобится уехать раньше, чем закончатся мероприятия, сделать это можно будет обычным общественным транспортом с Октябрьского проспекта или ул. Терешковой.

Личным автомобилем или такси

Обратите внимание! Подъехать на личном транспорте или такси непосредственно к Московской площади не получится.

Куда можно подъехать и где припарковаться на личном транспорте?

Везде, где это не запрещено. Если хотите подъехать поближе к месту проведения мероприятий – обратите внимание на площадки за Летним вокзалом, парковки у ТЦ «Магнит».

На Летнем вокзале можно пересесть на автобус-шаттл и доехать до Московской площади.

На чём уехать домой после салюта?

По завершении фейерверка в 23:15 первыми с посадочной площадки у главного входа отправятся шаттлы – каждый по своему маршруту: на ул. Кирова, к Летнему вокзалу и в Рудничный район.

За ними последуют рейсовые автобусы, которые доставят кемеровчан в разные районы города.