По поручению губернатора Сергея Цивилева в регионе идут работы по увеличению «зеленых поясов» Кемерова и Новокузнецка. В результате под охрану государства взяты еще 12 тысяч гектаров лесов вокруг областного центра и столицы южной агломерации региона. Общая площадь защитных лесопарковых зон в Кузбассе теперь составляет 31,5 тыс. гектаров.

«Зеленые пояса» созданы вокруг трех городов: Кемерова, Новокузнецка и Белова. Весной этого года мы начали планомерную работу по усилению «зеленых поясов» вокруг главных промышленных центров региона – Кемерова и Новокузнецка. В результате площади защитных лесов, которые будут охраняться государством и не подлежат вырубке, увеличены вдвое, что благоприятно скажется на экологической обстановке. К работе по созданию «зеленых поясов» должны подключиться и другие территории Кузбасса, чтобы таких экологических мест отдыха для жителей становилось больше», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так, площадь лесопаркового «зеленого пояса» Новокузнецкого городского округа увеличилась почти вдвое – с 7,3 тыс. до 13,7 тыс. гектаров. В Кемерове – с 8,5 тыс. до 13,9 тыс. гектаров. Площадь защитной территории вокруг Белова составляет 3,8 тыс. гектаров.

Лесопарковые «зеленые пояса» призваны формировать благоприятную окружающую среду в городах Кузбасса, компенсировать негативное влияние промышленности, автотранспорта и других факторов.

Напомним, на территории лесопарковых «зеленых поясов» запрещено разжигать костры, размещать свалки, объекты хранения и утилизации опасных отходов, разрабатывать месторождения полезных ископаемых, также запрещена рубка деревьев, за исключением санитарной. Кроме того, нельзя строить жилье и промышленные объекты, но допускается строительство санаториев, больниц, школ, спортивных комплексов, дорог, линий электропередачи и связи.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.