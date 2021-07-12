1000 дней. Новокузнецк. Итоги

4 июля Новокузнецк отпраздновал 403 день рождения, а спустя два дня – 6 июля – 300-летие отпраздновал Кузбасс. В день юбилея региона профильные ведомства отчитались о проделанной работе в основных сферах деятельности. Особое внимание уделено социально-экономической сфере, строительству новых объектов, привлечению частных инвестиций в региональные проекты.















Диверсификация экономики

2 марта 2021 года президент России Владимир Путин поручил утвердить программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, уже 6 марта программа была подписана председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. По программе социально-экономического развития регион получит 51 млрд рублей федерального финансирования на развитие инфраструктуры и диверсификацию экономики, реализация программы позволит создать 13 000 новых рабочих мест в неугольных отраслях.

Таким образом, на каждый рубль федерального финансирования по программе социально-экономического развития регион получит 6 рублей частных инвестиций. Общее количество новых рабочих мест в неугольных отраслях экономики превысит 20 000.

На Петербургском международном экономическом форуме Сергей Цивилев заключил ряд знаковых для региона инвестиционных соглашений на общую сумму более 300 млрд рублей. Все соглашения предусматривают развитие неугольных отраслей экономики и позволят создать почти 12 000 рабочих мест на этапе строительства объектов, более 7 500 новых рабочих мест – по итогам реализации проектов. Многие из них касаются Новокузнецка.

Благодаря соглашениям, например, более 350 новых рабочих мест появится на ЕВРАЗ ЗСМК. Новое производство планируется запустить в 2025 году.

«За время подготовки к 300-летию Кузбасса мы много сделали для социальной инфраструктуры, а сейчас вышли на уровень индустриальной революции: строим и реконструируем крупные заводы в регионе. Наши отцы и деды уже делали это, когда строили КМК, Запсиб и другие предприятия. В проект инвестируют около 46 миллиардов рублей, запуск комплекса запланирован на 2025 год. В результате на комбинате будет создано свыше 350 новых рабочих мест», – отметил Сергей Цивилев.

Мощность ЛПК составит 2,5 млн тонн горячекатаного листа в год, будет применяться технология непрерывной горячей прокатки: она позволяет производить горячекатаные рулоны толщиной от 0,8 до 16 мм с уникальным качеством поверхности.

Тогда же, на ПМЭФ, Сергей Цивилев подписал соглашения о завершении строительства Крапивинской ГЭС и модернизации НкАЗ и строительства Крапивинской гидроэлектростанции. Строительство Крапивинского гидроузла началось в 1975 году, однако и не завершилось. РУСАЛ подключит представителей к работе проектного комитета, наладит взаимодействие с организациями и привлеченными экспертами, а также рассмотрит возможность участия в финансировании проекта.

Кроме того, стороны подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по внедрению новых технологий в «РУСАЛ Новокузнецк». Проект способствует улучшению экологической обстановки в городе Новокузнецке и Кузбассе в целом.

Здравоохранение

В ноябре 2019 года в Новокузнецком государственном институте усовершенствования врачей – филиале «Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения России состоялось торжественное открытие кафедры онкологии. Здесь организована углубленная подготовка специалистов по профилю «онкология».

В марте 2021 года после ремонта отрылся Новокузнецкий филиал Кемеровского онкологического диспансера, оснащенная современным медицинским оборудованием. Обновленная поликлиника рассчитана на прием 250 посетителей в сутки. В поликлинике будут обслуживаться жители южной агломерации Кузбасса.

Новокузнецкий филиал ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» оснащают современным оборудованием.

Инфекционная больница в Новокузнецке готова на 95%. Сейчас в больнице завершаются отделочные работы, идет монтаж и настройка оборудования. В учреждении планируют трудоустроить более 340 врачей и медсестер. Всего для пациентов можно развернуть до 300 коек.

Больничный комплекс включает здание лучевой диагностики, пищеблок, двухэтажный корпус центральной клинико-диагностической лаборатории, станцию дезинфекции автомобилей и гараж.

В лаборатории с уникальным оборудованием можно оперативно определить тип инфекций практически любого вида и уровня патогена. Мощностей достаточно для проведения 20 тысяч анализов в сутки, что полностью закрывает потребность южной агломерации.

Дороги

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства» завершены строительно-монтажные работы по реконструкции Бызовского шоссе. В результате реконструкции на Бызовском шоссе проведена полная замена дорожной одежды, выполнено устройство тротуаров с их ограждением, разделительная полоса и наружное освещение автодороги, установлены светофорные объекты, обустроены 11 автобусных остановок с павильонами. На опасных участках на обочине и разделительной полосе установлено металлическое ограждение: деформируемое удерживающее боковое. После реконструкции дорожное полотно стало четырех полосное с разделительной полосой, шириной 3,50 м каждая. Расчетная скорость движения 80 км/ч.

В 2020 году осуществлена реконструкция одной из главных улиц города – проспекта Металлургов. Протяженность реконструируемого участка составила 1712 м: от Привокзальной площади до примыкания к улице Орджоникидзе. Также на улице Орджоникидзе и на улице Ленина заменили трамвайные пути.

Транспорт

В 2020 году в городе введена новая система работы городского общественного транспорта. Оптимизирована маршрутная сеть, ликвидированы дублирующие маршруты. На линию вышло свыше 300 новых автобусов среднего, большого и особо большого класса. Весь общественный транспорт города переведен на единую систему тарификации по регулируемому тарифу. Все новые автобусы работают на газе, с системой безналичного расчета и действием пересадочного тарифа. Транспорт оборудован новейшими современными датчиками подсчета пассажиропотока, валидаторами для безналичной оплаты проезда, а также дополнительными камерами наблюдения.

Кроме того, пополняется парк городского электротранспорта. Так, в Новокузнецк поступило четыре электробуса, 10 капитально отремонтированных трамваев из Москвы, получено три новых трамвая.

За период подготовки к 300-летию Кузбасс закупил свыше тысячи новых автобусов, больше половины из них – на газомоторном топливе. Новокузнецк включен в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Так, в рамках программы социально-экономического развития уже в 2021 году на маршруты города в рамках нацпроекта выйдут 20 трамваев и 19 троллейбусов.

Образование

В октябре 2019 года в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование» и финансовой поддержке АО «РУСАЛ» в ремонте здания и благоустройства прилегающей территории, был открыт Детский технопарк «Кванториум». Детский технопарк «Кванториум» – это уникальная среда для ускоренного развития детей по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, изучения передовых технологий в различных областях науки и техники. За прошедший период более ста детей стали победителями и призерами, 12 из них на всероссийском уровне.

В 2020 году Три кузбасские школы вошли в топ лучших по версии Рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) – шестого ежегодного исследования по оценке конкурентоспособности выпускников школ. МБНОУ «Лицей № 84 им. В.А. Власова» вошел в отдельный топ-20 в сфере «Медицина». Лицей имеет статус базовой школы РАН и входит в число 108 особенных российских школ с углубленным освоением отдельных предметов.

В Новокузнецке по губернаторской программе завершен капитальный ремонт школы №12 имени Героя Советского Союза Семена Александровича Черновского. Благодаря региональному проекту «Моя новая школа» одно из старейших зданий Новокузнецка, построенное в 1933 году, получило вторую жизнь.

«1 сентября около 700 учеников вернутся в обновленную школу и будут заниматься в оснащенных современным оборудованием классах, по достоинству оценят обновленный спортзал, лабораторию робототехники, профессиональную студию для съемок учебных видео и многое другое. В капремонт и оснащение этого старейшего учебного заведения Новокузнецка вложено почти 225 миллионов рублей. Ежегодно на реализацию программы «Моя новая школа» направляем по 2,5 миллиарда рублей. За время подготовки к 300-летию Кузбасса в регионе уже обновили 21 образовательное учреждение, еще семь сделаем до конца юбилейного года», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Культура

Работы по реконструкции кинотеатра «Коммунар» выполнены на 55%. После капремонта там разместится Новокузнецкий театр кукол. Количество посадочных мест – 230, в театре можно будет ставить спектакли с использованием 3D-технологий. Для зрителей «Коммунар» планируется открыть в декабре 2021 года.

В преддверии 300-летия в регионе отремонтировано около 330 учреждений культуры, по разным программам в порядок привели свыше 70 домов культуры, появилось 18 цифровых кинозалов не только в городах, но и в селах.

Благоустройство и ЖКХ

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества проведены работы в 290 многоквартирных домах, отремонтировано 5 фасадов многоквартирных домов и 24 кровли.

Окончено строительство централизованных сетей водоснабжения по улицам Техническая, Арбатская, Даурская, Спасская, Гончарова в Куйбышевском районе. Протяженность трубопровода составила 6 142 м, из них 60 м проложено под железнодорожными путями. К сетям подключили 221 абонента.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 332 дворовые территорий. В городе ремонтируют пешеходные тротуары, скверы, аллеи, устанавливают детские площадки. Так, 8 мая 2020 года в Кузнецком районе по ул. Смирнова открыли «Сквер Трудовой доблести и воинской славы», высадили яблони и рябины. В июле 2020 года современные скейт-парки для катания на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах BMX открылись в шести районах города. В 2019-2020 годы в рамках областной акции «100 детских площадок территориям Кузбасса» во всех районах города установлено 14 детских площадок.

Угольная промышленность

В Новокузнецке ежегодно проходит выставка новейших технологий «Уголь России и Майнинг». В юбилейном 2021 году технологии и наработки в Кузбассе представили около 450 угледобывающих и промышленных компаний из 14 стран – Австралии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Канады, Китая, США и других. На площади 50 тысяч квадратных метров разместились более 4,5 тысячи экспонатов. Выставка пройдет с 1 по 4 июня. Для гостей и участников запланированы семинары и деловые встречи, которые позволят обменяться опытом и наладить контакты. Были подписаны соглашения на инвестиции в угольную отрасль в размере свыше 35 млрд рублей.

Спорт

Новый спорткомплекс «Кузнецкий лед» станет площадкой для школ хоккея и фигурного катания. Также в нем будут проходить соревнования по ледовым видам спорта. Комплекс включает ледовую арену; залы хореографии и общей физической подготовки; современный тренажерный зал с бросковой зоной; 8 раздевалок; трибуны на 338 зрителей; кафе с видом на ледовое поле; парковки.

«Мы стараемся, чтобы наши молодые спортсмены могли совершенствоваться в самых лучших условиях. Сегодня мы видим уникальный проект, построенный в кратчайшие сроки – менее чем за год», – сказал Сергей Цивилев на открытии комплекса.

В ноябре 2020 года открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Новоильинский». ФОК был построен в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 гг.» (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности), а также регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Основное назначение комплекса – проведение тренировок. В здании построен универсальный игровой зал 36×18 метров. На втором этаже – зал для занятий аэробикой, инвентарная комната для хранения спортивных снарядов. ФОК оборудован кабинетами тренера, врача, душевыми, раздевалками и буфетом. Здание доступно для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.