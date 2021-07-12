Авиационная группа «Стрижи» поздравила кузбассовцев с 300-летием региона

Показательные выступления в честь 300-летия Кузбасса провела авиационная группа высшего пилотажа (АГВП) Военно-воздушных сил России «Стрижи».

Жители Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Белова, Киселевска, Прокопьевска, Новокузнецка, Мысков, Междуреченска и Юрги смогли оценить соло-пилотаж на форсажном режиме работы двигателей, полеты в составе шести экипажей с различными групповыми перестроениями, парный и одиночный пилотаж.









«Впервые в Кузбассе прошли показательные выступления группы «Стрижи». Демонстрация уникальных фигур высшего пилотажа от российских асов стала нашим подарком кузбассовцам к юбилею региона», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Стрижи» выполняют групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29, которые входят в число лучших в мире военных самолетов.

Всего в группе 48 человек – 17 пилотов и 31 сотрудник технической группы. Командир группы Денис Кузнецов родился в Юрге и таким образом смог поздравить с юбилеем малую родину.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.