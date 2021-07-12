12 июля на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса рассмотрели текущую ситуацию по предупреждению распространения коронавируса в регионе, в том числе о ходе вакцинации.

«На сегодняшний день в Кузбассе в наличии есть 190 тысяч доз вакцины. Она доставлена в прививочные пункты всех муниципалитетов. Возможность защитить себя у кузбассовцев есть. Прививку против коронавируса поставили более 540 тысяч человек, за праздничные выходные темпы немного снизились, привились всего 7 тысяч кузбассовцев. Сейчас нужно активизировать данную работу. Пока привито только 43,6 % от необходимого для выработки коллективного иммунитета количества людей. На предприятиях и в организациях нужно создавать бесковидные зоны», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Как отметил в своем докладе заместитель председателя правительства Алексей Цигельник, в последнее время среди вакцинированных снижается число лиц старше 60 лет. Если раньше их доля составляла 45 %, то теперь – менее 32 %. При этом именно среди людей старшего возраста больше тяжелых случаев течения болезни и неблагоприятных исходов. За прошлую неделю в Кузбассе от коронавируса умерло 36 человек, все они – пенсионеры. Для усиления агитационной и разъяснительной работы среди пожилых будут привлечены студенты-волонтеры.

На сегодняшний день в стационарах региона находятся 3 304 человека с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией. В сравнении с предыдущими подъемами заболеваемости медики отмечают большее количество пациентов с тяжелой формой. Сейчас 149 человек на аппаратах ИВЛ, 2 250 пациентов получают кислородную поддержку, 5 975 человек лечатся амбулаторно.

В муниципалитетах региона усилен контроль за соблюдением масочного режима. Как рассказал глава Топкинского округа Сергей Фролов, в ходе проверок общественного транспорта и объектов торговли выявлено 180 нарушений, 21 человек оштрафован. По информации главы Новокузнецкого района Андрея Шарнина, проведено 2 450 рейдов. Составлено 64 протокола, приостановлена деятельность одного объекта торговли.

В связи с ухудшением эпидситуации в регионе, контрольные группы по противодействию распространения коронавируса в городах и районах переведены на ежедневный режим работы для проверок на объектах потребительского рынка и общественного транспорта. Главная задача – объяснить важность соблюдения установленных санитарных правил.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.