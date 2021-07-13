Два нацпроекта в сфере агропромышленного комплекса реализуются в Кузбассе. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионе реализуются мероприятия «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», а в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» – региональный проект «Экспорт продукции АПК в Кузбассе».

По плану регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Кузбассе» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в текущем году из Кузбасса должно быть экспортировано сельхозпродукции на сумму 264,4 млн долларов США. По данным Федеральной таможенной службы, на 1 июля объем отгруженной за рубеж кузбасской продукции в денежном эквиваленте составил 119,4 млн долларов США (45 % от плана).

«Экспорт осуществлялся в 37 стран мира. Основная доля приходится на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности – 91,4 миллиона долларов США, это мучные кондитерские изделия, шоколад, мука, макаронные изделия, орехи. Также за рубежом пользуются популярностью семена рапса, соевые бобы, крепкие спиртные напитки», – сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

С начала текущего года удалось увеличить объем экспорта зерновых культур в 7,6 раз, масличных культур – в 8 раз. Также на 22 % возрос объем экспорта макаронных изделий. В рамках нацпроекта предусмотрена государственная поддержка в размере 59,4 млн рублей – субсидия на стимулирование увеличения производства масличных культур.

По информации Андрея Ариткулова, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Кузбассе выдаются гранты «Агростартап». В этом году на эти цели планируется выделить более 20 млн рублей. По итогам прошлого года грант на общую сумму 17 млн рублей получили 6 фермеров.

Кроме того, по нацпроекту выплачиваются субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам. 12 июля начался прием документов на получение выплат за первое полугодие. В 2021 году на эти цели планируется направить почти 10 млн рублей.

Также нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлен на развитие деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. За первое полугодие 2021 года в эту структуру обратилось 196 заявителей, в том числе 77 владельцев личных подсобных хозяйств. Как отмечает Андрей Ариткулов, это говорит о том, что в Кузбассе есть энтузиасты, кто задумывается о преобразовании своего хозяйства в бизнес и хочет развиваться в данной сфере.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.