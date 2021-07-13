Международные студенческие отряды приступили к работе на масштабных стройках Кузбасса

12 июля стартовала Международная студенческая стройка «Кузбасс – 300». Студотрядам вручили путевки на третий трудовой семестр.

«300 ребят из студенческих отрядов 13 регионов России, а также Казахстана и Беларуси начали работу в образовательном комплексе культурного кластера, спортивном комплексе “Кузбасс-Арена”, крытом катке, теннисном корте и на других значимых объектах капитального строительства Кузбасса», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Участники стройки будут заниматься укладкой тротуарной плитки, работой по перемещению грузов и материалов на объекте, вязкой арматуры, заливкой бетонных оснований, а также складским учетом. Руководят проектом бойцы студотрядов из разных регионов страны: командир – Денис Чистяков из Кузбасса, комиссар – Дмитрий Чепурнов из Воронежской области, мастер – Милана Лунина из Омской области.







Кроме того, в Кузбассе будут трудиться 28 студентов в составе всероссийского студенческого медицинского отряда «Атлант». Бойцы студотряда будут работать в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1 им. Г.П. Курбатова на должностях младшего и среднего медицинского персонала. Студенты направятся в хирургическое и терапевтическое отделения, поликлиники, а также в отделение для лечения COVID-19. Участники проекта будут оказывать помощь в транспортировке и размещении пациентов в отделения, уходе и наблюдении за пациентами, проведении вакцинации и регистрации, а также заполнении документации, журналов и многом другом. Командир проекта – Екатерина Алалыкина из Кузбасса, комиссар – Екатерина Волкова из Пермской области, мастер – Надежда Крутских из Оренбургской области.

Кроме профессиональной деятельности, бойцам предстоит пройти отрядный конкурс на «Лучшего бойца ВСМО «Атлант», в котором их ждут творческие, спортивные и профессиональные испытания.

Напомним, соглашение о реализации крупных трудовых проектов на территории Кузбасса в летнем трудовом сезоне 2021 года было подписано в апреле этого года губернатором Сергеем Цивилевым и руководителем Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаилом Киселевым.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.