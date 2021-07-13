В дни празднования 300-летия Кузбасса профильные ведомства отчитались о проделанной работе в основных сферах деятельности, в том числе в области здравоохранения.

«В регионе ведется последовательная работа по повышению качества и доступности медицинской помощи. Особое внимание уделяем совершенствованию первичного звена здравоохранения. Идет планомерная модернизация больниц малых городов и сельских территорий, чтобы жители могли получать оперативную медпомощь вне зависимости от того, живут они в крупном городе или поселке», — отметил глава Кузбасса Сергей Цивилев.

Субсидии в сферу здравоохранения

В 2018 году в сферу здравоохранения было направлено 47,2 млрд рублей, в том числе свыше 25,5 млрд рублей — из регионального бюджета; в 2019 году — 56,3 млрд рублей; в 2020 году — более 66,5 млрд рублей, в том числе из бюджета области без малого 32 млрд рублей.

В 2021 году на здравоохранение Кузбасса будет направлено 57,3 млрд рублей, из которых 27 млрд рублей выделит областной бюджет.

ФАПы и врачебные амбулатории

В ходе подготовки к юбилею Кузбасса открыто 40 новых ФАПов и 5 врачебных амбулаторий. До конца 2021 года в регионе установят еще 40 новых модульных медпунктов. Для создания возможностей по прохождению диспансеризации начали работу 42 передвижных медицинских комплекса.

Поликлиники

В 2020 году впервые за 20 лет в областном центре построена новая детская поликлиника. Она рассчитана на 100 посещений в день. В Заводском районе Кемерова начала прием взрослая поликлиника мощностью на 300 посещений в день.

Новое медицинское оборудование и цифровые технологии

За 1000 дней подготовки к юбилею Кузбасса закуплено более 35 тысяч современного медицинского оборудования. В рамках национального проекта «Здравоохранение» за 2020 год больницы Кузбасса получили более 4,5 тысячи компьютеров. Более 40 медорганизаций подключены к центральному архиву медицинских изображений, что позволяет проводить услуги дистанционного консультирования пациентов между больницами и поликлиниками. В 2021 году по региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» в медорганизации поступит более 2000 автоматизированных рабочих мест.

В 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения Кузбасса будут закуплены 24 стационарных флюорографа, 11 маммографов.

В 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в медорганизации Кузбасса поступит более 400 единиц оборудования. Также в регион пришли 80 новых легковых автомобилей, в ближайшее время ожидается поступление еще 25 машин (всего 105 автомобилей) для выездов врачей и фельдшеров на вызовы в отдаленные населенные пункты.

Развивается детское здравоохранение. В медорганизации Кузбасса, оказывающие помощь детям, поставлено 347 единиц медицинского оборудования: 9 рентгенологических аппаратов и 64 аппарата УЗИ. В том числе только в 2020 году введены в эксплуатацию четыре аппарата УЗИ, два из шести в России уникальных высокопольных современных магнитно-резонансных томографа, позволяющих проводить обследования с первых дней жизни, и другое оборудование.

Онкологическая помощь

Одной из главных задач в здравоохранении региона является борьба с онкозаболеваниями. Для раннего выявления рака в регионе внедрена модель онкоскрининга. В 2021 году подобное обследование смогут пройти почти 1,5 млн жителей Кузбасса.

В 2019 году в Кузбассе созданы два центра амбулаторной онкологической помощи – в городах Ленинск-Кузнецкий и Кемерово. В 2020 еще один откроется в Анжеро-Судженске. Центры работают в медицинских организациях, обладающих необходимым диагностическим оборудованием (маммограф, флюорограф, УЗИ) и специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований.

В 2021 году заработают два центра амбулаторной онкологической помощи в Кемерове и Новокузнецке.

Отремонтированная поликлиника Кузбасского клинического онкологического диспансера открылась в этом году в Новокузнецке. Ежедневно она может принимать до 250 человек. На трех этажах поликлиники размещены клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты функциональной диагностики и приема, эндоскопический блок, малая операционная, дневной стационар и администрация.

Только за два последних года новокузнецкий онкодиспансер получил 62 единицы оборудования, в том числе компьютерный томограф, маммографы, современную рентген-установку.

В целях совершенствования онкослужбы Кузбасса в марте 2021 года заключено соглашение с ведущим онкологическим центром страны — Научно-исследовательским медицинским центром имени Н.Н. Блохина в Москве. Ранее было подписано соглашение с томским НИИ, в рамках которого ученые посетили онкодиспансеры региона с мастер-классами.

Кардиологическая помощь

В 2019 году в Новокузнецке создан филиала Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша.

Для оказания экстренной помощи пациентам с болезнями системы кровообращения в медицинских организациях региона работают два региональных сосудистых центра и 11 первичных сосудистых отделений. Все они укомплектованы аппаратами УЗИ экспертного класса. В 2019-2020 годах была значительно усилена материально-техническая база региональных сосудистых центров.

В 2021 году в Новокузнецком филиале Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. Академика Л.С. Барбараша откроется новое отделение сосудистой нейрохирургии.

В юбилейном 2021 году оборудованием по нацпроекту «Здравоохранение» оснастят все жизненно важные службы региона: для сердечно-сосудистой службы будет закуплено 73 единицы техники, для онкологической — 17.

Обновление служб скорой медицинской помощи

В 2018-2020 годах для службы скорой медицинской помощи приобретено более 140 новых автомобилей. В 2020 году в Новокузнецк благодаря внедрению аутсорсинга поступили 39 новых автомобилей СМП, в том числе два реанимобиля. Автопарк скорой медицинской помощи Новокузнецка обновлен на 100%.

В целом автопарк службы скорой медицинской помощи Кузбасса обновился на 50%. В 2021 году поступят пять реанимобилей.

Кадровое обеспечение

В Кузбассе будущих медицинских работников выпускают Кемеровский государственный медицинский университет, Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей и Кузбасский медицинский колледж.

По программам специалитета с 2019 года по 2021 годы был увеличен целевой прием: с 253 бюджетных мест до 311, по программам ординатуры: с 86 до 463. Если в Кузбасском медицинском колледже и его филиалах в 2019 году количество бюджетных мест составляло 2150, то уже в 2021 году — 2520.

После окончания учебных заведений многие студенты устраиваются на работу в государственные больницы и поликлиники Кузбасса. В 2020 году 7 выпускников института усовершенствования врачей, 216 выпускников медуниверситета и 502 выпускника медколледжа пришли на работу в кузбасские медорганизации.

Медицинские работники трудоустраиваются в отдаленные территории Кузбасса. Для привлечения специалистов работают федеральные и региональные программы. По программе «Земский доктор» в 2020 году получили выплаты 53 врача, по программе «Земский фельдшер» — 58 фельдшеров.

По программе привлечения дефицитных специалистов только в 2020 году получили выплаты в 1 миллион рублей 67 врачей и 54 фельдшера.

В Кузбассе реализованы региональные меры поддержки для медработников: подъемные молодым специалистам, выплаты медикам дефицитных специальностей, социальная поддержка впервые трудоустроившихся на терапевтические и педиатрические участки, доплата за наставничество.

В юбилейном году за счет регионального бюджета планируется привлечь 554 медицинских работника за счет средств федерального бюджета — 103.

Строительство и ремонт объектов

В 2021 году по поручению Сергея Цивилева капитально отремонтировали и оснастили новым современным оборудованием диагностический корпус Беловской горбольницы №1.

В 2021 году в Новокузнецке завершится строительство новой современной инфекционной больницы. На территории Яшкинской районной больницы появится новое здание отделения «скорой медицинской помощи».

Отремонтированный по поручению губернатора Кузбасса корпус Мариинской горбольницы откроется в год 300-летия региона. В новый корпус переедет администрация, на освободившихся площадях в стационаре больницы разместят кабинет УЗИ, кабинет функциональной диагностики, перевязочный кабинет круглосуточного травмпункта и клинико-диагностическую службу.

В 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения планируется отремонтировать 6 объектов в 4 медицинских организациях: Кемеровской городской клинической поликлинике №5, Кузбасской детской клинической больнице им. профессора Ю.Е. Малаховского, Прокопьевской и Осинниковской городских больницах. В 2022 году планируется сдать в эксплуатацию Междуреченскую городскую больницу, сейчас идет строительство. В соответствии с программой социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной по поручению президента РФ, из федерального бюджета на возведение объекта уже поступило почти 400 млн рублей, ожидается поступление еще 300 млн рублей, 143 млн рублей будут направлены из областного бюджета. Также в этом году начнется строительство Лабораторного корпуса Кузбасской инфекционной больницы в Кемерове, на эти цели будет направлено 602 млн рублей, из которых 500 млн рублей — федеральные.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.