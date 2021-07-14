Правительство Кузбасса ведет с федеральными органами работу, направленную на продления срока функционирования всех четырех ТОСЭР региона до 2030 года. Ранее о важности работы по повышению инвестиционной привлекательности региона на совещании с правительством Российской Федерации, посвященном социально-экономическому развитию Кузбасса, заявил президент Владимир Путин.

«Развитие ТОСЭР позволяет значительно усилить инвестиционную привлекательность региона, прежде всего, за счет налоговых льгот. Поэтому в программу социально-экономического развития Кемеровской области мы включили мероприятия по совершенствованию законодательства о ТОСЭР. Во-первых, срок функционирования всех четырех ТОСЭР Кузбасса будет продлен до 2030 года. Во-вторых, в отношении каждой такой территории будет установлен новый период для применения всех льготных ставок до 2024 года. Это приведет к старту новых производств, позволит привлечь, как минимум, 15 новых резидентов, свыше 17 миллиардов рублей, в регионе будет создано более 5 тысяч новых рабочих мест», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Кроме того, власти региона ведут с федеральными органами работу, направленную на установление пониженных тарифов страховых взносов резидентам, которые получают статус после истечения трех лет с даты создания ТОСЭР.

По информации департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса, за счет логистической деятельности и расширения обрабатывающих производств будет увеличен перечень видов экономической деятельности, которые будут разрешены на ТОСЭР.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.