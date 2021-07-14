В Белове завершается масштабный проект строительства магистрального водовода от 7-го гидроузла до 3-го микрорайона. Подрядчики приступили к замене устаревших и маломощных насосов. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».



«Только в 2021 году на этот объект будет направлено 85,6 миллионов рублей, 76,2 из которых – федеральные. Всего строительство водовода и переоснащение гидроузла обойдется более чем в 238 миллионов рублей. Проект реализуется в рамках подготовки региона к 300-летию. Запуск водовода позволит в полном объеме обеспечить качественной питьевой водой более 12 тысяч жителей четырех районов Белова, в том числе перспективного строящегося микрорайона “Сосновый”», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



Запуск нового водовода запланирован на октябрь текущего года, сейчас работы выполнены на 81 %, осталось смонтировать новое оборудование на гидроузле. Специалисты демонтировали морально и физически устаревшие насосы, им на смену установят 5 насосов марки Vipom55Д90 с дополнительной системой фильтрации, что значительно улучшит качество подаваемой населению воды. На сегодняшний день рабочие проводят мероприятия по молниезащите и заземлению.



Реализация масштабного коммунального проекта позволит обеспечить стабильное водоснабжение даже в сезон пикового водоразбора и разгрузить действующий водовод.

Напомним, реализация проекта идет с 2019 года. Новый водовод протяженностью 8,6 км выполнен из полиэтиленовых труб со сроком эксплуатации более 50 лет. Ветка проложена на глубине 3,2 метра, чтобы исключить промерзание даже в самые суровые морозы.

Сфера ЖКХ тоже активно развивается. С начала 2019-го и до конца 2021 года обновлено и построено 635 км теплотрасс и водоводов, более 50 котельных реконструировано; из них за 1000 дней – 460 км теплотрасс и водоводов, более 40 котельных; до конца 2021 года планируют обустроить еще 176 км инженерных сетей и 10 котельных.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.