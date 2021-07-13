В водоеме обитают 18 видов рыбы, вся выращивается в нашем регионе. Сегодня обновили поголовье. Кого отпустили на волю, расскажет Сергей Ищенко.

С размерами запущенных в пруд карпов и сазанов Василий Клецов не ошибся! И это не удивительно – он уже 36 лет отвечает за жильцов водоема Береговой. Благодаря его стараниям этот пруд уникален: такого разнообразия рыбы в дикой природе не встретишь, хотя все обитатели местные. Всего – 18 наименований: карп, карась, окунь, судак, щука, канальный сом, толстолобик, белый амур, форель, осетр и другие. Рыба постоянно выращивается – от икры до малька, потом её перевозят в другое место и выращивают для зарыбления.

Новых обитателей выпускают в пруд деревни Береговая круглый год. Попробовать их поймать также можно в любой день. За доступ придется немного заплатить, но возможность поймать редкую экологичную рыбу того стоит. Да и хорошее хобби всегда требует вложений.

Автор: Сергей Ищенко