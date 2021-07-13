С серебряными медалями первенства мира из Литвы вернулись двое кузбасских спортсменов-гиревиков Дарья Меденцева и Никита Иванов. Для них это первый международный старт – и сразу два призовых места. Со спортсменами встретилась Кристина Орехова.

В проекте «Другие возможности» мы уже рассказывали о победах березовчан, которых воспитал тренер Азат Ахметзянов. Дарья Меденцева пришла в спортивный зал 5 лет назад. Никита Иванов – годом раньше. Последние пару лет они стабильно попадают в число призёров всероссийских стартов. В 2021 году мировое первенство прошло в Литве. Никите подготовка далась сложнее: после небольшой травмы было только 3 недели, чтобы выйти на уровень для участия в первенстве мира.

После были трудности с оформлением визы, да и времени от приезда до старта оставалось всего 15 часов. Тренер уверен, что Никита способен на большее. Сам же спортсмен своим первым двоеборьем остался доволен.

Дарье Меденцевой на турнире удалось поставить личный рекорд. В одном из сложнейших упражнений – толчке по длинному циклу – две 16-килограммовые гири Даша подняла 90 раз и также завоевала серебро!

Дарье не хватило 12 подъёмов. Вид, в котором она выступала, считается самым функциональным и сложным. Уже полгода девушка тренируется в Кемерове под руководством действующей чемпионки Европы в гиревом полумарафоне среди ветеранов Дарьи Шляховой, которая осталась довольна своей подопечной.

Впереди у спортсменов – несколько региональных стартов и борьба на первенстве России. Все недочёты учтены, новый опыт проанализирован. А, значит, будет повод рассказать о новых победах.

Автор: Кристина Орехова