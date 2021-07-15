В 2021 году по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» дополнительные места в кружках и секциях создадут во всех 34 муниципалитетах Кузбасса. На это выделено 163,2 млн рублей. Они будут работать по 6 направлениям: техническое, естественно-научное, социально-гуманитарное, туристско-краеведческое, художественное и физкультурно-спортивное.



«В этом году благодаря нацпроекту еще 28 тысяч юных кузбассовцев получат возможность развивать свои способности в науке, культуре, спорте и других сферах. Для этого в регионе переоснащаем 156 образовательных организаций, в том числе 180 мест появятся в учреждениях дошкольного образования, свыше 16 тысяч – в школах, почти 11,5 тысяч – в организациях дополнительного образования и 150 – в детских домах», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



Например, в Междуреченске, с 1 сентября ребята смогут обучаться по трем направлениям: естественно-научное («Человек и его здоровье», «Экологический мониторинг», «Экология»); техническое («Авиамоделирование», «Промышленный дизайн», «Робототехника»); туристско-краеведческое (программы с элементами туризма).



Новые кабинеты дополнительного образования откроются в Центре детского творчества, Детско-юношеском центре (ДЮЦ), гимназии № 6, лицее № 20, школах № 19 и № 25. Сейчас в нескольких учреждениях идет ремонт помещений. Уже закуплено все необходимое оснащение. На реализацию проекта из федерального бюджета выделено 17 млн рублей, из областного бюджета – 514,9 тыс. рублей, из местного бюджета – 7,9 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.