Работы полностью завершены на 168 объектах, в том числе привели в порядок 127 дворов и 41 общественную территорию – парки, скверы, набережные.

«В юбилейном для Кузбасса году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта “Жилье и городская среда” планировалось благоустроить 300 дворов и 71 общественное пространство. На эти цели выделено свыше 1,1 миллиарда рублей, из них почти 970 миллионов рублей – федеральные средства. Однако в результате экономии после уточнения по экспертизе сметной стоимости и проведенных торгов удалось законтрактовать большее количество объектов. В итоге в этом году в регионе благоустроят 415 объектов, в том числе 343 двора и 72 общественные территории. Эти объекты очень важны для комфортной жизни и отдыха людей в регионе, поэтому контроль за качеством строгий», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

По информации министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, в областной столице по плану благоустроены 9 общественных территорий. По одному общественному пространству сделали в Новокузнецке, Тайге и Яшкинском муниципальном округе, а также 2 общественные территории – в Мундыбашском поселении, по 3 общественных пространства – в Юрге, в Топкинском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах. Новые общественные пространства появились в этом году в Краснобродском городском округе, Беловском и Яйском муниципальных округах, в Красноорловском и Калининском сельских поселениях.

В Кемерове уже капитально отремонтировали 45 дворов. Так, завершили работы по адресам: ул. 1-ая Линия, 4; ул. Пролетарская, 26; на пр. Московский, 41, 45 и 45б; ул. Инициативная, 9; пр. Октябрьский, 13 и 103, на пр. Ленина, 131, 133 и 123.

Всего в этом году в областной столице планируется привести в порядок 86 дворов. Сейчас работы продолжаются на 27 объектах: преображаются дворы в Ленинском, Центральном, Кировском, Рудничном, Заводском, ж.р. Ягуновский. 7 дворов на данный момент находятся в высокой степени готовности. Гарантийный срок на всех отремонтированных объектах составляет 5 лет.

Качество контролируют специалисты технического отдела МБУ «Жилкомцентр», они следят за соблюдением технологических процессов, объемами и видами проведенных работ. В отремонтированных дворах берут образцы нового асфальтобетонного покрытия, которые затем исследуются в лаборатории на предмет соответствия нормативным требованиям.

Продолжается ремонт дворов в Мариинске. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2021 году в городе приведут в порядок 7 территорий: на ул. Ленина – дворы домов 47 и 49; ул. Коммунистическая, 83; на ул. Юбилейная – дворы домов 4б, 16а и 20а; ул. Амурская,4а. Подрядные организации готовят объекты для асфальтирования: расчищают участки, снимают верхний слой грунта бульдозерами, выравнивают поверхности с помощью грейдеров, засыпают щебень с последующей утрамбовкой, устанавливают поребрики. Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется в Мариинском районе третий год. За это время в Мариинске и Мариинском районе отремонтировали 16 дворовых территорий.

В Калтане стартовало строительство сквера Предпринимателей. Объект будет занимать площадь около 3,2 тыс. кв. м. Здесь разобьют клумбы, установят фонари. Главным арт-объектом станет знак рубля. На одной стороне сквера будет располагаться длинная скамейка. Рабочие уже приступили к асфальтированию и укладке тротуарной плитки. Далее начнутся работы по устройству зоны отдыха, установке уличной мебели, озеленению и облагораживанию территории. Сквер планируют сдать в эксплуатацию к концу лета. Бюджет проекта составил более 4 млн рублей из консолидированного бюджета.

В поселке Демьяновка Ленинск-Кузнецкого округа открыли новый сквер. Здесь установлены парковые диваны, разбиты клумбы. Таким образом, для 1,5 тысяч жителей поселка обустроили место отдыха и прогулок. В скором времени рядом со сквером будет отремонтирован Дом культуры.

В Мысках завершили благоустройство двора у дома по ул. Пушкина, 2. Сейчас идут работы во дворе домов по ул. 50 лет Пионерии, 2 и 8. В данный момент, остается выполнить работы по укладке асфальта. Рабочие приступили к подготовке к ремонту территории по ул. Советская, 36.

В настоящее время в Кузбассе ремонт идет на 289 объектах, в том числе в 256 дворовых территориях и 33 общественных пространствах. Завершить работы по благоустройству в рамках нацпроекта планируют в октябре 2021 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.